Marvel Studios làm phim riêng về Wiccan và xây dựng “Vũ trụ Scarlet Witch”

HHT - Sau khi tiết lộ thân phận trong “Agatha All Along”, cậu con trai Billy của Scarlet Witch sẽ được Marvel Studios phát triển phần phim riêng. Bí danh siêu anh hùng của cậu là Wiccan.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Bộ phim Agatha All Along cho đến nay có thể được xem là một thành công khá lớn đối với Marvel khi kinh phí sản xuất ít tốn kém so với một số series siêu anh hùng khác nhưng hiệu ứng tốt, nhận được nhiều lời khen từ khán giả lẫn giới phê bình.

Agatha All Long được xem là một phần phim phụ của WandaVision, với nhân vật trung tâm là Agatha Harkness (Kathryn Hahn) - một phù thủy, là nhân vật phụ trong WandaVision. Trong đoạn kết của WandaVision, không những không cướp được sức mạnh của Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) mà Agatha còn bị Phù thủy Đỏ ếm lời nguyền, phải sống trong thực tại mà Wanda đã tạo ra.

Mở đầu Agatha All Along, Agatha được giải thoát khỏi lời nguyền của Wanda và bắt đầu hành trình tìm kiếm lại sức mạnh phù thủy của mình. Trong series này xuất hiện một số nhân vật mới, trong đó có Teen (Joe Locke) - một thanh thiếu niên bí ẩn. Sau đó, danh tính thực của cậu được tiết lộ. Hóa ra Teen chính là Billy Maximoff - một trong hai đứa con trai sinh đôi của Wanda.

Khi Wanda quyết định thu hồi phép thuật ở cuối WandaVision, do được sinh ra từ phép thuật, Billy và Tommy (đứa con trai còn lại) theo đó cũng tan biến. Agatha All Along đã tiết lộ rằng vào khoảnh khắc đó, Billy đã nhập vào thân xác của một thanh thiếu niên gặp tai nạn ôtô vừa qua đời và bắt đầu một cuộc sống mới.

Theo truyện tranh, Billy Maximoff về sau sẽ trở thành một siêu anh hùng với tên gọi Wiccan, gia nhập Young Avengers. Sự xuất hiện của Wiccan trong Agatha All Along đã làm dấy lên một số tin đồn về việc Marvel đang phát triển một số dự án phim liên quan có nhân vật này. Hiện tại, các tin đồn đang tập trung vào một series riêng về Wiccan, một phim về Scarlet Witch, và một dự án về Young Avengers. Tin đồn cũng có nhắc đến một phim tập trung vào việc tìm kiếm đứa con trai khác của Wanda - Tommy Maximoff, nghệ danh siêu anh hùng của cậu là Speed. Chưa rõ các dự án phim này riêng biệt hay lồng ghép vào nhau.

Trong Doctor Strange in The Multiverse of Madness, Scarlet Witch đầy thù hận đã đi khắp các vũ trụ để tìm Billy và Tommy bằng xương bằng thịt với mong muốn chúng thay thế cho hai đứa con mà cô đã mất trong phần cuối của WandaVision. Cuối cùng, Wanda cũng phải đối mặt với sự thật rằng cô không bao giờ có thể đoàn tụ với hai đứa trẻ ấy. Cuối phần phim này, Phù thủy Đỏ được cho là đã chết.

Việc phát triển tuyến truyện của Wiccan gieo cho các fan hy vọng rằng MCU sẽ “hồi sinh” Scarlet Witch bởi trong truyện tranh, sau khi gặp lại nhau trong Young Avengers, hai anh em Billy và Tommy đã cùng nhau đi tìm mẹ Wanda.

Ngoài ra, kể từ năm 2022, có thông tin rằng Marvel đang phát triển series Vision Quest - khai thác về nhân vật White Vision. Khác với Vision, White Vision thiếu lòng trắc ẩn và ký ức trong quá khứ với Wanda, được tạo ra để tiêu diệt Phù Thủy Đỏ. Cuối WandaVision, sau khi được hồi phục ký ức, White Vision đã bay đi và từ đó đến nay số phận của nhân vật này vẫn còn là bí ẩn.

Có thể thấy, với một loạt dự án mới, một “Vũ trụ Scarlet Witch” đang được phát triển khi các nhân vật đều có liên hệ đến Phù Thủy Đỏ của MCU. Tuy nhiên, ngoại trừ Vision Quest đang được tiến hành, các dự án khác vẫn chỉ đang dừng ở mức tin đồn.

Một số bình luận của netizen:

“Tuyệt vời! Tôi đang xem lại Agatha All Along đây.”

“Vũ trụ Scarlet Witch tới đây!!!”

“Vậy Young Avengers sẽ có trước hay sau phần phim của Billy và Tommy?”

“Có vẻ Marvel đang thiết lập Scarlet Witch trở thành “Iron Man tiếp theo” của MCU.”

“Nếu điều này trở thành sự thật thì tôi rất vui!”

“Joe Locke có phim riêng ở Marvel? Tôi rất mong chờ!!!”

“Xin những tin đồn hãy trở thành sự thật.”

“Hoan hô cho phim riêng về Wiccan!”

“Nguồn tin không đáng tin cậy nhưng tôi cũng khá hứng thú với phim riêng về Wiccan đấy.”