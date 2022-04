Kết quả Grammys 2022: BTS hai năm ra về tay trắng, Olivia Rodrigo không thể ôm trọn Big 4

HHT - Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 đã kết thúc trong sự ngỡ ngàng của khán giả và người hâm mộ khi nhiều tên tuổi lớn phải ra về trong tiếc nuối. Các hạng mục trong năm ghi nhận sự đóng góp của nhiều nghệ sĩ mới và nghệ sĩ đến từ các nhóm thiểu số trong xã hội.

Sau khi nhận về nhiều chỉ trích từ các nghệ sĩ và khán giả, giải thưởng Grammys 2022 đánh dấu sự cải tổ lớn trong hệ thống bầu chọn kèn vàng danh giá: 11.000 thành viên của Viện Hàn lâm sẽ bỏ phiếu cho các hạng mục, vận động hành lang bị hạn chế, thành tích thương mại bị loại bỏ khỏi thư đề xuất... Những thay đổi trên khiến kết quả Grammy năm nay khó dự đoán hơn mọi năm.

Vượt qua những đối thủ nặng kí như Happier Than Ever (Billie Eilish) hay drivers license (Olivia Rodrigo), ca khúc Leave The Door Open của "tân binh" Silk Sonic (Bruno Mars và Anderson .Paak) đã thắng cú đúp hai giải Grammy quan trọng nhất cho Bài hát của năm và Bản thu âm của năm. Mới debut vào tháng 3/2021 và phát hành một album nhưng Silk Sonic đã thắng trọn 4/4 đề cử Grammy danh giá.

Không nằm ngoài dự đoán của giới phê bình, tân binh 19 tuổi Olivia Rodrigo có một mùa Grammy đại thắng với 3 kèn vàng, bao gồm hạng mục quan trọng Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Khoảnh khắc nhận giải Grammy của Olivia Rodrigo càng trở nên ý nghĩa hơn khi người trao giải là hai nghệ sĩ từng chiến thắng tại hạng mục tương tự vào các năm trước đó - Dua Lipa và Megan Thee Stallion.

"Chốt sổ" giải thưởng quan trọng nhất - Album của năm, Jon Batiste chiến thắng đầy bất ngờ với We Are, sau khi thu về 8 đề cử trong mùa giải năm nay. Anh là nghệ sĩ da màu thứ 11 trong lịch sử và là nghệ sĩ đầu tiên kể từ năm 2008 chạm tay đến kèn vàng Album của năm.

Một trong những hạng mục nhận được sự quan tâm đông đảo nhất của khán giả - Màn trình diễn Pop Nhóm/Bộ đôi xuất sắc nhất đã gọi tên Kiss Me More của Doja Cat và SZA. Phát biểu trên sân khấu, giọng ca Say So bật khóc, nghẹn ngào không nói nên lời khi rinh về kèn vàng đầu tay trong sự nghiệp.

Chiến thắng của Kiss Me More cũng đồng nghĩa với việc, nhóm nhạc BTS một lần nữa lỡ hẹn với giải Grammy. Danh sách những nghệ sĩ đình đám ra về tay trắng tại Grammys 2022 còn được bổ sung: Billie Eilish, Taylor Swift, Justin Bieber, Lil Nas X, Selena Gomez...

Kết quả các hạng mục quan trọng trong lễ trao giải Grammy lần thứ 64:

Album của năm: We Are - Jon Batiste

Bài hát của năm: Leave The Door Open - Silk Sonic

Ghi âm của năm: Leave The Door Open - Silk Sonic

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Olivia Rodrigo

Album nhạc Pop xuất sắc nhất: driver license - Olivia Rodrigo

Album nhạc Pop truyền thống xuất sắc nhất: Love For Sale - Lady Gaga và Tony Bennett

Đơn ca nhạc Pop xuất sắc nhất: driver license - Olivia Rodrigo

Trình diễn Pop Nhóm/ Bộ đôi xuất sắc nhất: Kiss Me More - Doja Cat và SZA

Video ca nhạc xuất sắc nhất: Freedom - Jon Batiste