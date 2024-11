Kết quả MAMA 2024: Rosé, Bruno Mars "tẻn tẻn" lên nhận cúp, Jimin BTS thắng Daesang

HHT - Chương đầu tiên của lễ trao giải MAMA 2024 khép lại với một nửa chủ nhân của các giải thưởng được công bố. Rosé, Bruno Mars cùng "APT." thắng giải thưởng "Chấn động toàn cầu".

Ngày 22/11 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải MAMA 2024 diễn ra lần lượt ở Mỹ và Nhật Bản. Chủ nhân của những chiếc cúp đầu tiên được gọi tên.

ILLIT mang về chiến thắng đầu tiên ở hạng mục "Tân binh nữ xuất sắc nhất". Đây là kết quả trùng khớp với dự đoán của fan K-Pop bởi thành công ra mắt của ILLIT là không thể phủ nhận với siêu hit Magnetic cùng album đầu tay Super Real Me.

Sau khi nhận cúp và biểu diễn tại MAMA 2024 ở Mỹ, nhóm đã tức tốc ra sân bay để kịp có mặt trong MAMA 2024 ngày 3 tại Nhật Bản. Các cô gái còn có tên trong 4 đề cử nữa chưa công bố, trong đó có 2 hạng mục Daesang là "Nghệ sĩ của năm" và "Bài hát của năm".

"Tân binh nam xuất sắc nhất" gọi tên TWS. Các chàng trai cũng chiến thắng giải "Nhóm nam trình diễn xuất sắc nhất". Dù TWS vướng vào nghi vấn gian lận nhạc số nhưng màn debut của nhóm nam Pledis được chuyên gia và nhiều cư dân mạng công nhận là xứng đáng ẵm cúp vì nổi bật nhất dàn đề cử. Tuy nhiên, giải vũ đạo đang gây tranh cãi khi netizen nhận định TWS không đủ sức để vượt qua những cái tên sừng sỏ như SEVENTEEN, RIIZE...

Tại MAMA 2024 ở Nhật Bản, Rosé và Bruno Mars đã được xướng tên ở giải thưởng phụ - Global Sensation (tạm dịch: Chấn động toàn cầu). Màn xuất hiện của bộ đôi khiến cư dân mạng "cười xỉu" vì "tẻn tẻn" cả đôi. Rosé đã dẫn dắt người anh nói cảm ơn bằng tiếng Hàn dễ thương.

Daesang đầu tiên của MAMA 2024 - Fans' Choice of the Year (hay Worldwide Icon Of The Year) thuộc về Jimin. Đây là Daesang đầu tiên trong sự nghiệp solo của Jimin. 6 năm trước, giải thưởng này đều thuộc về BTS. Vì đang nhập ngũ, nam ca sĩ không thể gửi video cảm ơn.

Danh sách chiến thắng của MAMA 2024 ngày 1 - 2: Daesang Fans' Choice of the Year: Jimin (BTS) Bonsang Fans' Choice (Nữ): aespa, IVE, (G)I-DLE, BABYMONSTER, IU, Jennie (BLACKPINK) Lee Youngji, NewJeans, TWICE, UNIS Bonsang Fans' Choice (Nam): Jimin, Jung Kook, RM, V (BTS), NCT DREAM, ZEROBASEONE, TXT, Stray Kids, SEVENTEEN, ENHYPEN Best New Female Artist (Tân binh nữ xuất sắc nhất): ILLIT Best New Male Artist (Tân binh nam xuất sắc nhất): TWS Favorite Global Performer Male (Nhóm nam trình diễn được yêu thích toàn cầu): RIIZE Best Dance Performance - Male Group (Nhóm nam trình diễn xuất sắc nhất): TWS Ponta Pass Global Favorite Artist (Nghệ sĩ được yêu thích toàn cầu): TXT Favorite Rising Artist (Nghệ sĩ đang lên được yêu thích): MEOVV Olive Young K-Beauty Star in Music (Ngôi sao âm nhạc Olive Young K-Beauty): Lee Youngji Favorite Male Group (Nhóm nam được yêu thích): TREASURE Favorite New Asian Artist (Nghệ sĩ châu Á mới được yêu thích): ME:I Worldwide KCONers Choice: ZEROBASEONE Favorite Dance Performance Group (Nhóm trình diễn được yêu thích): BOYNEXTDOOR Favorite Global Performer - Female (Nữ nghệ sĩ trình diễn được yêu thích toàn cầu): IVE Global Sensation (Chấn động toàn cầu): Rosé, Bruno Mars