Khám phá bí kíp giúp học tập hiệu quả với những tựa sách mùa Back2School

HHT - Năm học mới sắp gõ cửa, giờ là lúc các bạn Tween và Teen xếp lên giá sách những cuốn sách mới với các bí kíp giúp học tập hiệu quả, rèn luyện các kĩ năng và khám phá những điều thú vị trong cuộc sống học đường.

Đã bao giờ bạn đặt ra câu hỏi: "Vì sao phải đến trường? Vì sao phải học? Vì sao nên đọc sách thay vì chơi điện thoại?". Những câu hỏi đó sẽ được lí giải theo cách đầy đủ, đáng yêu và thú vị nhất thông qua 3 cuốn sách “12 lí do”: 12 lí do vì sao phải học, 12 lí do vì sao trường học rất thú vị, 12 lí do vì sao sách thú vị hơn điện thoại.

Vào ngày đầu tiên đến trường, có rất nhiều điều mới mẻ mà cả giáo viên và các em học sinh muốn chia sẻ. Những lời thơ vui tươi của bộ sách Trường học tuyệt vời gồm 4 cuốn: Thư cô gửi em ngày khai giảng, Trường chúng mình là một gia đình, Lớp chúng mình là một gia đình, Thư cô gửi em ngày bế giảng sẽ giúp các bạn nhỏ gắn kết hơn với lớp học và kết thêm bạn mới dễ dàng hơn.

Nối tiếp loạt tác phẩm dự giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ Nhất (2023-2025), NXB Kim Đồng giới thiệu các tác phẩm mới của các nhà văn Nguyễn Quang Lập với Thám tử Hai Da, Tàu Lá Chuối và thằng Giôn, nhà văn Y Ban với Tớ tên là Hy Vọng.

Cùng với các tác phẩm của các tác giả trẻ Nguyễn Hoàng Diệu Thủy với Cuốn cổ thư của một mẫu thần, Cao Nguyệt Nguyên với Lũ quỉ nhỏ xóm trọ Thành Công, Vũ Ngọc Giao với Một vì sao không bao giờ khóc. Điều thú vị, tác giả của 5 tác phẩm mới thuộc thế hệ 5X, 6X, 7X, 8X và 9X. Mỗi tác phẩm là một miền cổ tích, một vùng kí ức, “gieo” cho các bạn nhỏ những hạt giống tốt lành.

Bên cạnh đó, các bạn tween không nên bỏ lỡ bộ sách về cậu bé Momo gồm ba tập: Momo, Hoàng Tử Bé xóm Cúc Lam; Momo, cư dân xóm Hoa Mào Gà; Vòng nguyệt quế cho Momo xoay quanh cuộc sống hằng ngày của cậu bé Momo mới 11 tuổi với những cuộc gặp gỡ mới, chia li và biến cố không ngừng ập đến. Đây là một bộ sách chân thành, đầy xúc động về tình bạn, về niềm vui đọc sách cũng như sự vô thường của đời sống. Tác phẩm từng nhận được nhiều giải thưởng văn học của Pháp.

Ngoài ra, bộ sách Danh tác muôn thuở tuyển chọn những tác phẩm hay nhất viết cho thiếu nhi của các nền văn học lớn trên thế giới, qua lời kể ngắn gọn súc tích của nhà văn Antonis Papatheodoulou và minh họa giàu cảm xúc của họa sĩ Iris Samartzi cũng được giới thiệu trong dịp này, gồm các cuốn: Cậu bé rừng xanh, Alice ở xứ sở thần tiên, Bác sĩ Dolittle, Đảo giấu vàng, Don Quixote, 2 vạn dặm dưới biển, Ngựa ô yêu dấu, Những người phụ nữ bé nhỏ, Tom Sawyer, Vòng quanh thế giới trong 80 ngày.

Cuốn sách Nguyên tử dưới tấm ván sàn với nội dung mới lạ cùng văn phong dí dỏm, hài hước của tác giả Chris Woodford sẽ cùng bạn đi quanh căn nhà và tìm hiểu một thế giới khoa học đầy lôi cuốn ẩn sau những hoạt động tưởng chừng như bình thường nhất trong đời sống hằng ngày: Từ ống nước chảy ồng ộc và tấm sàn kêu cót két đến món bánh trứng sữa thơm lừng và đôi giày bóng nhoáng...