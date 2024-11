Khán giả chán ngán luật chơi Đạp Gió 2024, sợ các "chị đẹp" mích lòng nhau

HHT - Tập 3 của "Chị Đẹp Đạp Gió 2024% bị khán giả chê bai là lê thê, luật chọn bài hát quá khó hiểu, vô lý và có nhiều điểm bất cập.

Trong tập 3 vừa lên sóng, Chị Đẹp Đạp Gió 2024 đã chốt hạ đội hình các đội tham gia đêm Công diễn 1. Tuy vậy, nhiều khán giả hiện đang bày tỏ sự chán ngán, bất mãn với luật lệ chia đội, chọn thành viên giữa các chị đẹp trong vòng thi đầu tiên đáng mong chờ này.

Khác với mùa thi trước, 30 chị đẹp lần này sẽ được chia thành 2 Liên minh với sự dẫn dắt của các "chị đẹp mùa 1" là Thu Phương và Mỹ Linh cùng các đội trưởng. Sau đó, nội bộ các Liên minh sẽ tiếp tục nghĩ chiến thuật để thành lập đội cho các màn trình diễn (mỗi Liên minh là 4 sân khấu). Thế nhưng trên thực tế, kịch bản lập đội của tập 3 Chị Đẹp Đạp Gió 2024 lại diễn ra dài dòng, khó hiểu, thậm chí bị chê là "tào lao".

Điều đang bị lên án trong luật chọn đội Công diễn 1 đó là việc các chị đẹp chọn bài hát mình yêu thích theo một đường, nhưng các Liên minh chọn bài hát theo một nẻo. Điều này dẫn đến việc các chị đẹp thành viên sau cùng không thể tham gia phần trình diễn mình mong muốn, rồi bị các Liên minh "chèo kéo" một cách thiếu trật tự, ồn ào mà không mang lại kết quả như ý cho tất cả.

"Thật sự việc để các chị đẹp tự do lựa chọn phòng bài hát nó vô nghĩa. Đáng lẽ ra 4 chị đội trưởng sau khi chọn được bài, phải vô phòng bài hát và chọn đủ số lượng thành viên, loại các chị còn dư và đẩy qua các phòng khác, vậy nó mới kịch tính. Phần này tui cho 1 điểm biên tập", một khán giả chia sẻ trên Threads.

Có cư dân mạng còn so sánh cách thức chia đội của Chị Đẹp Đạp Gió 2024 với Anh Trai "Say Hi", cho rằng chương trình của VieON dễ hiểu, đỡ mất thời gian hơn. Ngoài ra, việc các "chị đẹp" dùng chiến thuật để "tung cú lừa" lên nhau khiến một số khán giả lo ngại, sợ các thí sinh trở nên mích lòng, bất hòa, làm mất tinh thần tích cực, vui vẻ mà show Chị Đẹp đáng ra nên mang đến.

Bên cạnh đó, vẫn có một số ý kiến bênh vực, cho rằng chương trình chỉ đang đi theo format của bản Trung, song vì ekip không nêu rõ ràng, chi tiết luật lệ nên khiến khán giả khó hiểu, theo không nổi. Khán giả hy vọng rằng ở các tập sau, phần luật lệ phân chia đội, bài hát sẽ bớt đi phần dài dòng, trở nên rõ ràng, hấp dẫn hơn.