Khán giả ủng hộ khi Marvel hủy bỏ “Young Avengers” để thực hiện dự án mới

HHT - Mới đây có thông tin tiết lộ Marvel Studios dường như sẽ hủy kế hoạch thực hiện dự án “Young Avengers” về thế hệ các siêu anh hùng trẻ tuổi, thay vào đó bằng một dự án khác. Đông đảo các fan đều ủng hộ quyết định này!

Trong Giai đoạn 4 (Phase 4), Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) đã giới thiệu một số siêu anh hùng trẻ tuổi như Kate Bishop (Hailee Steinfeld) trong series Hawkeye, Cassie Lang (Kathryn Newton) - con gái Người Kiến trong Ant-Man and The Wasp: Quantumania, America Chavez - Ms. America (Xochitl Gomez) xuất hiện trong Doctor Strange in The Multiverse of Madness, Riri Williams - Ironheart (Dominique Thorne) góp mặt trong Black Panther: Wakanda Forever, Kamala Khan - Ms. Marvel (Iman Vellani) lộ diện trong The Marvels...

Đây được coi là động thái chuẩn bị cho việc Marvel Studios sẽ ra mắt biệt đội siêu anh hùng trẻ tuổi gọi là Young Avengers. Tuy nhiên, việc ra mắt biệt đội siêu anh hùng mới này chậm trễ hơn dự kiến khiến nhiều người hoài nghi không biết nó còn được tiếp tục hay không.

Gần đây, loạt phim Agatha All Along ra mắt, qua đó giới thiệu Billy Maximoff - bí danh Wiccan (Joe Locke) cho thấy dự án này đang được thúc đẩy hơn. Billy là một trong hai đứa con trai sinh đôi của Phù Thủy Đỏ Wanda Maximoff và là một thành viên quan trọng của biệt đội Young Avengers theo truyện tranh.

Mới đây, một số nguồn tin cho biết Marvel Studios được cho là sẽ hủy dự án Young Avengers vì nhiều diễn viên hiện đã không còn “trẻ” nữa. Hailee Steinfeld và Kathryn Newton đã 27 tuổi, Iman Vellani 22 tuổi, Joe Locke 21 tuổi, “trẻ” nhất có lẽ là Xochitl Gomez 18 tuổi. Theo đó, biệt đội siêu anh hùng này vẫn sẽ được tiến hành nhưng đổi tên thành Champions.

Ban đầu, dự án này dự kiến sẽ làm phim chiếu rạp màn ảnh rộng, nhưng sau khi đổi tên thì biệt đội siêu anh hùng trẻ tuổi cũng được chuyển sang màn ảnh nhỏ dưới dạng phim truyền hình nhiều tập. Nguyên nhân được cho là sau thất bại doanh thu của The Marvels vào năm ngoái, Marvel Studios buộc phải cẩn trọng hơn.

Theo một số tin tức, thủ lĩnh của biệt đội siêu anh hùng mới Champions sẽ là Kate Bishop. Các thành viên khác trong nhóm đã xuất hiện có thể kể đến Cassie Lang, Ms. Marvel, Ms. America, Ironheart, Wiccan… Các thành viên dự kiến sẽ xuất hiện và đang trong quá trình tuyển chọn diễn viên có Speed - anh trai sinh đôi của Wiccan, Hulking - bạn trai của Wiccan…

Dự án Champions dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.

Một số bình luận của netizen:

“Ý tưởng hay đấy, phim nhiều tập sẽ hay hơn phim chiếu rạp. Phim sẽ có không gian để xây đắp nội dung, khiến mọi thứ trở nên không quá vội vàng. Biệt đội Avengers đã có 5 phim riêng trước khi lập đội mà.”

“Một series gồm 6 hoặc 8 tập chắc chắn sẽ hay hơn là một phim chiếu rạp. Khán giả sẽ có thêm thời gian để khám phá cách các nhân vật gặp nhau và tính cách của họ xung đột như thế nào trong quá trình lập đội.”

“Tôi nghĩ phim chiếu rạp sẽ là một thảm họa và có khi doanh thu phòng vé còn thảm hơn The Marvels.”

“Có lý đấy. Tôi thấy phim không có cảm giác như phim bom tấn, chiếu rạp sẽ là một rủi ro lớn. Nhưng nếu chiếu truyền hình thì nền tảng đó phù hợp với giới trẻ.”

“Tôi thực sự thích dự án Young Avengers nhưng tôi không quá tự tin vào doanh thu phòng vé của nó, nên có lẽ chuyển sang làm series là hợp lý.”

“Chỉ có tôi thấy phim chiếu rạp thì tốt hơn phim nhiều tập à? Làm series thì cũng tốn ngân sách mà, ít nhất đem chiếu rạp thì có thể kiếm lại được một số tiền. Ngoài ra, tôi thà ngồi xem trong 2 tiếng còn hơn là 6 tiếng.”

“Vấn đề là ngoài Hailee Steinfeld và Joe Locke ra, tôi không biết những người còn lại là ai.”