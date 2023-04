Khổ tâm như Bình An: Mượn ngày 1/4 để thổ lộ ước mơ nhưng bị Nhan Phúc Vinh "bóc mẽ"

HHT - Vào ngày cưới Á hậu Phương Nga, Bình An đã từng hứa sẽ từ bỏ một đam mê nhưng nhìn vào tâm sự ngày Cá Tháng Tư của nam diễn viên thì ai cũng thấy anh vẫn còn nhớ nhung thứ đó nhiều lắm.

Trong số các nam diễn viên trẻ của phim VTV, không ít người đam mê moto phân khối lớn và Bình An cũng rất thích cảm giác được ngồi trên những chiếc xe hầm hố này. Tuy nhiên, Phương Nga lại không thích điều đó chút nào. Bởi vậy mà vào ngày cưới Á hậu, Bình An đã thông báo anh chấp nhận vì vợ mà từ bỏ đam mê của mình. Ngày tổ chức hôn lễ, chú rể Bình An đã lái moto tới nơi làm đám cưới và tiết lộ đây cũng là lần cuối anh thực hiện sở thích này.

Từ đó đến nay, quả thực là Bình An không hề nhắc lại đam mê một thời nữa. Mãi đến ngày 1/4 vừa rồi, nam diễn viên mới đăng trên trang cá nhân bức ảnh hai chiếc xe moto phân khối lớn kèm lời cảm ơn Phương Nga. Theo Bình An kể lại thì nàng Á hậu không chỉ tặng chồng một chiếc mà mua hẳn một đôi để hai vợ chồng cùng đi với nhau.

Tất nhiên cư dân mạng đã nhanh chóng phát hiện màn cám ơn ngọt ngào này có điều gì đó sai sai, bởi Á hậu Phương Nga cũng đi xe phân khối lớn là chuyện không tưởng. Thậm chí Nhan Phúc Vinh còn vào trêu chọc là sao Bình An lại che biển số xe của mình, khiến Bình An chỉ còn biết thú nhận với bạn diễn cùng đóng phim Đừng Làm Mẹ Cáu là “có xe kiểu bốc phét”.

Bài đăng của Bình An cũng được nhiều khán giả đồng cảm, cho thấy anh vẫn có đam mê lớn với những chiếc xe hầm hố nhưng vì lời hứa với vợ mà đành gác lại, chỉ biết mượn Ngày nói dối để thổ lộ mà thôi.