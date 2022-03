Khoảnh khắc dễ thương: Thầy Park "xem ké" VAR từ tổ trọng tài trận Việt Nam - Nhật Bản

HHT - Sau 11 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, “cao thủ ẩn dật” Mèo Đi Hia sắp chính thức tái xuất giang hồ với phần phim tiếp theo "Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng" (tựa gốc là "Puss in Boots: The Last Wish") qua trailer hé lộ cuộc phiêu lưu hấp dẫn, ly kỳ có một không hai của chú mèo Puss.