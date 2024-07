Các "anh trai" thời búp măng non: Negav chuẩn thiếu gia, WEAN lạ lắm à nha

HHT - Cư dân mạng thích thú khi "đào" được những bức ảnh thời ấu thơ của dàn "trai đẹp" tại Anh Trai "Say Hi". Trong khi Negav, Isaac, Anh Tú Atus "trước sau như một" thì WEAN LE khiến netizen thắc mắc một điều.

Mới đây, cư dân mạng được dịp "cười thả ga" khi "đào" lại loạt ảnh của dàn Anh Trai "Say Hi" thời còn là "búp măng non". Netizen trầm trồ trước nhan sắc "xinh yêu" và thần thái chuẩn "nam thần" từ bé của Negav, Anh Tú Atus, Isaac...

Xem đến bức ảnh của WEAN thời đi học, cư dân mạng suýt nhận không ra vì "anh trai" lúc đó sở hữu "giao diện" mũm mĩm hơn so với hiện tại. Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả thích thú để lại câu hỏi: "Đứa trẻ trong em bao nhiêu ký?". Bên cạnh đó, những bức ảnh dễ thương, mặt "búng ra sữa" của Quang Hùng MasterD, Captain Boy nhận về "bão tim".