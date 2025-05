Khối không khí lạnh đang vào miền Bắc gây mưa ngập mênh mông ở Trung Quốc

HHT - Giữa cả trăm câu chuyện ý nghĩa mà các thí sinh Miss World 2025 mang đến phần thi Head to Head Challenge, đại diện Somalia đã có tâm sự khiến ai nấy nghẹn ngào thương cảm.

Chương trình thiện nguyện “Cùng Em Vẽ Ước Mơ” do Câu lạc bộ Kỹ năng, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM ) tổ chức vừa diễn ra tại Bệnh viện Nhi đồng 2, mang đến nhiều niềm vui cho các em nhỏ đang điều trị tại đây.

HHT - Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai kiểm tra Công ty VB Group và EBC Đồng Nai sau khi sản phẩm mỹ phẩm do 2 công ty này sản xuất bị đình chỉ lưu hành. Cùng với đó, Bộ Y tế yêu cầu rà soát toàn diện các loại kem chống nắng trên toàn quốc, kiểm tra chỉ số SPF.

Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.