Không ăn tinh bột, tập nặng để giảm cân, Á hậu Kim Duyên khóc vì kiệt sức đến mức bất lực

HHT - Á hậu Kim Duyên mới đây đã tiết lộ thực đơn ăn kiêng và quá trình tập luyện để giảm cân vô cùng khắc nghiệt. Đọc những dòng tâm sự của Kim Duyên, không ít netizen phải cảm thán "không ngờ để có thể đi thi Miss Universe phải cực khổ đến vậy".

Nếu chỉ xét về ngoại hình, có thể nói Á hậu Kim Duyên có vẻ đẹp sắc sảo không thua gì các người đẹp đến từ khu vực Mỹ Latinh, khu vực luôn chiếm số đông trong Top 5 của Miss Universe.

Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng phòng chống dịch COVID-19, Á hậu Kim Duyên cũng chăm chỉ luyện tập, trau dồi các kỹ năng để sẵn sàng tham dự đấu trường sắc đẹp lớn nhất nhì hành tinh Miss Universe 2021.

Mới đây, Kim Duyên đã chia sẻ về quá trình tập luyện vô cùng nghiêm khắc cùng huấn luyện viên người nước ngoài. Trong hơn 1 tuần vừa qua, Á hậu Kim Duyên vừa phải theo chế độ ăn kiêng cắt bỏ toàn bộ tinh bột, vừa phải tập gym, đồng thời tham gia các lớp training khác. Nàng hậu tâm sự có những lúc cô stress cực độ, nhưng vì chỉ còn hơn 3 tháng để chuẩn bị nên cô không thể lùi bước.

Đọc những dòng tâm sự của Kim Duyên, không ít netizen đã phải cảm thán "không ngờ để có thể đi thi Miss Universe mà phải cực khổ như vậy":

“…Không tinh bột hơn 1 tuần, bài tập càng ngày càng nặng và không biết bao nhiêu lần mình thấy kiệt sức đến mức bất lực, nhưng hơn hết Al (tên huấn luyện viên của Kim Duyên) không cho phép mình bỏ cuộc, không có chuyện không làm được, chưa hoàn thành thì không được dừng lại, đứt gãy thì làm lại từ đầu!

Điều mà Al đang huấn luyện cho mình không còn là về body nữa mà nó là sức mạnh của suy nghĩ!

Sáng nay mình thật sự stuck (bế tắc) - một cách đúng nghĩa và mình khóc. Khóc và mệt đến mức muốn ói dù chưa ăn bất cứ gì! Nhưng rồi mình cũng hoàn thành hết những thứ không tưởng bằng 1 suy nghĩ duy nhất - phải xứng đáng và thật tự hào vì hai tiếng “Việt Nam”.

Mình vừa giận vừa biết ơn Al cùng lúc, đặt biệt là những khi đã làm được 23 cái tưởng tắt thở thì chân run tạ cầm không vững 2 cái cuối rớt 1 nhịp, ok làm lại từ đầu, khúc này ước gì xỉu luôn thì hay quá!

Al luôn chốt bằng câu rất cay: Do you wanna be MU? So you need to do what other people are not willing to do! (tạm dịch: Em có muốn trở thành Hoa hậu Hoàn vũ không? Vậy em cần phải làm được những gì mà những người khác không sẵn lòng muốn làm!)…”

Á hậu Kim Duyên từng chia sẻ, đầu năm 2020, cô bị căng thẳng vì tăng hơn 10kg. Vậy nên lần này, nàng hậu quyết tâm giảm cân gấp đôi để lấy lại tinh thần. Á hậu Kim Duyên cao 1m73, hiện tại cân nặng của cô là 59.4 kg.

JEANIE