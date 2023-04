Không cần "thần gió", Rosé vẫn tạo nên khoảnh khắc huyền thoại bằng pha hất tóc đỉnh cao

HHT - "Con gái thần gió" là biệt danh được công chúng ưu ái dành cho Rosé sau màn trình diễn của cô cùng BLACKPINK tại Coachella cách đây 4 năm. Vì vậy, fan đặc biệt trông ngóng sự trở lại của hình ảnh "huyền thoại" này tại Coachella 2023.

Tại Coachella năm 2019, giây phút mái tóc vàng của Rosé tung bay trong gió theo từng động tác của cô được xem là những khung hình kinh điển trong sự nghiệp của nữ thần tượng. Người hâm mộ sốt ruột ngóng đợi sự trở lại của "con gái thần gió" Rosé tại Coachella năm nay.

Tuy nhiên, buổi biểu diễn đầu tiên của BLACKPINK diễn ra trong thời tiết khá lặng. Dù không thể hòa cùng gió trời tái hiện khoảnh khắc huyền thoại năm nào, nhưng Rosé vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ không ngớt với những pha hất tóc trứ danh.

Với Coachella 2023, Rosé tiếp tục tái xuất với mái tóc vàng xoăn dài cùng những trang phục cut out khoe trọn vóc dáng thanh mảnh. Không chỉ gây ấn tượng bởi chất giọng đặc trưng, nữ ca sĩ còn khiến fan xao xuyến với nhan sắc ngày càng thăng hạng sau 4 năm.

Phần trình diễn solo ca khúc Gone và On The Ground của Rosé cũng để lại ấn tượng với khán giả bởi giọng hát live đầy nội lực.

Rosé cũng như BLACKPINK sẽ còn tiếp tục đốt cháy sân khấu tại lễ hội âm nhạc Coachella vào 11 giờ ngày 23/4 tới đây (theo giờ Việt Nam). Người hâm mộ có thêm một cơ hội để đặt kỳ vọng vào sự trở lại của "nữ thần gió" hay "con gái thần gió" Rosé tại đêm diễn thứ hai này.