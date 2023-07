Không chỉ là "chúa tể ngôn từ", Thái VG còn có cách huấn luyện thí sinh độc đáo

HHT - Tham gia Rap Việt mùa 3, Thái VG không chỉ gây ấn tượng với khả năng huấn luyện của mình mà anh còn khiến người hâm mộ không khỏi thích thú bởi những màn giao tiếp Anh - Việt bất chấp mọi rào cản.

Rap Việt mùa 3 đã khẳng định được sức hút đáng mong đợi sau khi phát sóng trở lại. Không chỉ mang đến dàn thí sinh chất lượng, các huấn luyện viên của chương trình cũng mang đến một "làn gió mới" với nhiều biệt tài đặc biệt.

Không thể không nhắc đến huấn luyện viên Thái VG với hàng loạt những "meme" viral cõi mạng. Dẫu khả năng nói tiếng Việt còn nhiều hạn chế, nam rapper vẫn cố gắng sử dụng trong giao tiếp, điều này dẫn đến việc các câu nói trở nên ngây ngô đến mức hài hước. Anh liên tục nhận về sự thích thú từ người hâm mộ khi "tạo trend" với hàng loạt câu nói "để đời" như: "over hợp", "mơi nhạc", "em 'so' nhỏ dễ thương"... Mặc dù vấn đề này khiến anh có phần bất lợi so với các huấn luyện khác nhưng lại vô tình tạo điểm nhấn đậm nét cho sân chơi năm nay.

Mới đây, Thái VG còn khiến nhiều người không khỏi bật cười khi có cách huấn luyện thí sinh đội mình theo cách "độc nhất vô nhị". Thay vì vào phòng thu âm nhạc với các kỹ năng rap cần thiết, vị huấn luyện viên này mạnh dạn đi đến phòng tập để tham gia hoạt động thể thao từ chạy bộ đến đá bóng hay boxing.

Không chỉ các thí sinh nam với thể lực mạnh, các nữ rapper như Liu Grace hay CADMIUM cũng góp mặt. Đoạn clip được Thái VG đăng tải nhanh chóng thu về hàng triệu lượt xem cùng rất nhiều những bình luận hài hước.

Trước đó, Thái VG cũng được biết đến là người có niềm đam mê đặc biệt với các môn thể thao và xem trọng sức khỏe bản thân. Không chỉ những thí sinh của team mình, nam rapper này cũng thường xuyên gắn kết với các vị huấn luyện viên khác trong nhiều hoạt động.