Không còn làm dâu nhà hào môn, cuộc sống của Xoài Non sau ly hôn sẽ thế nào?

HHT - Rất nhiều người quan tâm lo lắng cho Xoài Non lúc này sau khi chia tay “streamer giàu nhất Việt Nam”. Liệu cuộc sống của cô có bị ảnh hưởng nhiều hay không?

Khi Xoài Non kết hôn với Xemesis vốn được biết tới như “streamer giàu nhất Việt Nam”, rất nhiều người tấm tắc khen cô gái trẻ tốt số, được làm dâu nhà hào môn và có cuộc sống nhung lụa sung sướng khi mới 18 tuổi. Quả thực sau khi làm vợ Xemesis, Xoài Non đã cùng chồng đi du lịch khắp nơi, sống trong một căn chung cư hạng sang và sau đó chuyển xuống biệt thự hoành tráng để có căn phòng chứa quần áo giày dép thật to như Xoài Non thích.

Chính vì thế mà khi Xoài Non và Xemesis xác nhận ly hôn, nhiều người băn khoăn cho tình hình của Xoài Non, lo lắng liệu cô có gặp khó khăn khi không còn làm dâu nhà hào môn, nghĩa là không còn chu cấp tài chính từ phía chồng. Nhưng có lẽ mọi người không cần phải lo lắng, bởi Xoài Non nhiều lần khẳng định cô luôn độc lập kinh tế từ khi hẹn hò đến lúc cưới Xemesis.

Trước khi quen Xemesis, Xoài Non đã là một hotgirl có tiếng. Sau đám cưới hoành tráng, cô vẫn chăm chỉ làm việc như làm mẫu ảnh, livestream bán hàng, gắn link liên kết dưới các bài đăng trên trang cá nhân nên có thu nhập không hề ít. Giữa lúc vướng tin đồn trục trặc với Xemesis, Xoài Non vẫn lên mạng bán hàng, lộ cả dấu hiệu mệt mỏi thấy rõ chứng tỏ cô không hề lười biếng, ngồi mát ăn bát vàng như một số anti-fan vẫn chỉ trích.

Xoài Non cũng khẳng định cô và chồng “tiền ai nấy tiêu” chứ cô không hề ngửa tay xin tiền chồng. Cô rất bức xúc khi ngày ngày làm việc để tự lo cho bản thân và gia đình nhưng vẫn mang tiếng ăn bám. Chính vì Xoài Non vẫn có công việc ổn định suốt thời gian qua, nên chắc chắc cô sẽ vẫn ổn về mặt kinh tế sau khi ly hôn Xemesis.