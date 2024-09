Không khí đón lễ Quốc khánh lan tỏa từ con hẻm nhỏ đến hàng quán, văn phòng

HHT - Triển lãm ảnh “những vết chai sần trên ngón tay học sinh” do một bạn nữ sinh Trung Quốc tổ chức khiến nhiều người "thổn thức" nhớ về thời học sinh của mình.

HHT - Yubin (Wonder Girls) bất ngờ xuất hiện tại TRẺ concert. Nữ idol khiến fan Việt thích thú khi thể hiện vũ đạo bản hit "Tell Me" cùng Hoa hậu Hương Giang.