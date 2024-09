Không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc, thời điểm nào Hà Nội xuống 16 độ C?

HHT - Theo dự báo, rạng sáng 1/10, gió mùa Đông Bắc sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta, trời chuyển mát, đêm và sáng trời lạnh, có thời điểm kéo nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội xuống 16 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khoảng rạng sáng 1/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trong đợt không khí lạnh này, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát; đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ C, vùng núi 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C; ở Nghệ An - Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ C.

Ngày và đêm 1/10, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ ở vào khoảng 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ trung bình 24-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C.

Nhiệt độ khu vực Hà Nội ngày 1/10 sẽ dao động từ 21-29 độ C, sang ngày 2/10 sẽ xuống 18-28 độ C, đến thứ Năm 3/10, nhiệt độ ban đêm xuống 16 độ C, sau đó tăng dần. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) ngày thấp nhất 12-17 độ C.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đợt không khí lạnh thứ 2 từ đầu mùa có cường độ khá mạnh, sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc khoảng 9 ngày (từ 1 - 9/10).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định tháng 10, nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Tháng 11-12, nhiệt độ trung bình xấp xỉ, riêng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ khả năng thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Rét đậm ở miền Bắc (nhiệt độ trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống) có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12.