Không nhắc đến Hoa hậu Thùy Tiên, nhưng Missosology liên tục đăng về các đại diện Việt Nam

HHT - Sau khi đăng lại hình ảnh và câu nói truyền cảm hứng nổi tiếng của Hoa hậu H’Hen Niê tại Miss Universe 2018, Missosology liên tiếp đăng lại hình ảnh của Hoa hậu Phạm Hương và Hoa hậu Phương Khánh (Miss Earth 2018). Việc đăng liên tục hình ảnh của các đại diện Việt Nam mà không hề nhắc đến Hoa hậu Thùy Tiên của chuyên trang này đã tạo nên một cuộc tranh cãi trong cộng đồng fan nhan sắc Việt.

Trong ngày diễn ra buổi lễ long trọng chào đón Miss Grand International 2021 Thùy Tiên trở về Việt Nam, không biết có ý gì nhưng chuyên trang Missosology liên tiếp đăng 3 post hình ảnh về các đại diện của Việt Nam đã từng tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế.

Đầu tiên là hình ảnh Hoa hậu H’Hen Niê với câu nói truyền cảm hứng nổi tiếng của người đẹp trong cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) 2021: “From nothing, here I am. I can do it, you can do it.” (Từ chẳng có gì, tôi đã đứng đây. Tôi có thể làm được, bạn cũng có thể làm được.)

Sau 1 ngày, bài post này đã nhận được tới hơn 33K lượt like và và hơn 3.3K bình luận, là một trong những post có lượng tương tác cao nhất của chuyên trang này trong những ngày đầu năm 2022.

Ngay sau đó, Missosology tiếp tục đăng tải hình ảnh Hoa hậu Phạm Hương trong cuộc thi Miss Universe 2015, kèm lời chia sẻ đầy tiếc nuối: Việc loại đại diện của Việt Nam là Hương Phạm khỏi danh sách Bán kết của Miss Universe là một trong những thiếu sót nhất trong lịch sử cuộc thi. Có ai quan tâm đến việc giải thích cho điều này không?

Bài post này của Missosology cũng nhận được sự tương tác rất lớn với hơn 2.2K lượt bình luận. Đa số đều tranh cãi về việc tại sao Missosology lại chọn đăng những hình ảnh này mà không chia sẻ gì về Miss Grand International 2021 Thùy Tiên.

Sự việc còn bùng nổ hơn khi Missosology thậm chí không hề dừng lại, mà tiếp tục đăng tải video các phần trình diễn của người đẹp Phương Khánh tại Miss Earth 2018 ngay sau bài post về Hoa hậu Phạm Hương. Hoa hậu Phương Khánh cũng là đại diện đầu tiên của Việt Nam làm nên lịch sử khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại đấu trường Miss Earth.

Mọi việc sẽ không có gì đáng nói nếu như Missosology không chọn đăng tải những hình ảnh này vào đúng ngày diễn ra lễ chào mừng Hoa hậu Thùy Tiên tại Việt Nam. Cộng đồng người hâm mộ nhan sắc Việt cho rằng chuyên trang này không hề có ý tốt khi cố tình đăng tải liên tiếp 3 bài như vậy về các đại diện của Việt Nam.

Missosology là một chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng của Philippines, và theo đánh giá của chuyên trang này thì hệ thống Big5 gồm 5 cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới không hề có Miss Grand International. Big5 của Missosology bao gồm: Miss World (Hoa hậu Thế giới), Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ), Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất), Miss International (Hoa hậu Quốc tế) và Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia).Tuy nhiên, đây chỉ là đánh giá của riêng Missosology, không đại diện cho bất kỳ tổ chức nhan sắc nào.

Theo một chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng khác là Global Beauties, Top 5 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh lại không có Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất), mà thay vào đó là Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế).

Bốn cuộc thi còn lại, theo đánh giá của Global Beauties (cũng giống với Missosology) là Miss World (Hoa hậu Thế giới), Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ), Miss International (Hoa hậu Quốc tế) và Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia).

Chuyên trang Global Beauties mới đây liên tiếp đăng tải các hình ảnh Hoa hậu Thùy Tiên về nước và được đón chào nồng nhiệt bởi người hâm mộ.