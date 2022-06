Không phải Lan Phương, đây mới là nhân vật lấy nước mắt nhiều nhất trong "Thương Ngày Nắng Về"

HHT - Ai xem “Thương Ngày Nắng Về” cũng phải công nhận đoàn làm phim đã tìm được dàn diễn viên nhí không chê vào đâu được, đặc biệt là càng ở những phân đoạn xúc động thì các bé diễn càng xuất thần.

Ở những tập đầu tiên của Thương Ngày Nắng Về, hai nhân vật Vân Khánh, Vân Trang lúc nhỏ từng gây ấn tượng mạnh với khán giả. Đặc biệt là vai Vân Trang ngày bé do Chu Diệp Anh thể hiện đã khiến người xem rớt nước mắt vì cảnh vừa òa khóc chạy đuổi theo mẹ trong cơn mưa, hoặc cảm giác bơ vơ cô độc của đứa trẻ 10 tuổi khi phải đến ở nhờ nhà người quen của mẹ.

Đến giai đoạn các nhân vật đã trưởng thành, Thương Ngày Nắng Về lại mang đến hai diễn viên nhí là Bảo Linh vai Sam, Tuấn Phong vai So. Trong phần 1 của phim, Sam So không để lại nhiều dấu ấn khi đa số đều là cảnh chơi đùa với bố mẹ hoặc người thân. Đến phần 2, gia đình Sam So gặp biến cố lớn, bố mẹ liên tục mâu thuẫn rồi chia tay thì đất diễn của hai bé cũng tăng vọt.

Khán giả vẫn khen ngợi Lan Phương, Hồng Đăng diễn xuất đầy tinh tế, cảm xúc trong những phân cảnh tranh cãi rồi chia tay nhưng hai diễn viên nhí Bảo Linh, Tuấn Phong cũng góp công không nhỏ. Những giọt nước mắt của hai bé, những câu nói ngây thơ như cứa vào lòng người lớn… chắc chắn đã giúp Lan Phương, Hồng Đăng nhập vai tốt hơn, và khiến cuộc ly hôn của gia đình Khánh - Đức thêm day dứt đau khổ.

Mới đây, đoàn làm phim Thương Ngày Nắng Về đã hé lộ video hậu trường cảnh quay Khánh, Đức đưa hai con đi cắm trại, xem như chuyến đi cuối cùng có đủ cả bốn người. Nhưng buổi đi chơi cũng chẳng thể vui vẻ được mãi khi hai vợ chồng phải nói thẳng với các con về quyết định ly hôn, còn Sam và So thì khóc nấc khi nghĩ tới tương lai bố lấy vợ mới, mẹ lấy chồng mới và hai đứa trẻ bị bỏ lại.

Trên phim trường, đạo diễn đã trao đổi với bốn diễn viên rất kỹ càng và hai bé Bảo Linh, Tuấn Phong đã nhanh chóng lấy được cảm xúc để nhập vai cực nhanh, vừa khóc nức nở vừa nói những câu thoại khiến người xem không cầm được nước mắt.