Không phải Trang Pháp, Mỹ Linh mới là "chị đẹp" bội thu fan nhất chương trình

HHT - Khép lại chương trình "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng", diva Mỹ Linh chính là "chị đẹp" để lại nhiều ấn tượng tích cực nhất với khán giả cũng như bội thu một lượng lớn fan thế hệ Z.

Ngay từ những tập đầu Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng phát sóng, diva Mỹ Linh luôn nằm trong Top “chị đẹp vocal”. Với kinh nghiệm hơn 30 năm ca hát, Mỹ Linh không khiến khán giả thất vọng với những màn “đọ giọng khủng”. Màn trình diễn Ai Cũng Có Ngày Xưa với màn góp giọng "10 điểm không có nhưng" của Mỹ Linh, Đoan Trang và Thanh Ngọc đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Cứ ngỡ sự khác biệt về thế hệ sẽ khiến Mỹ Linh “đóng khung” với hình ảnh “chị đẹp vocal” nhưng giọng ca sinh năm 1975 đã “lột xác” ngoạn mục, mang đến hình ảnh một Mỹ Linh gần gũi, sẵn sàng “quậy” hết mình và “chiến” đến cùng trên sân khấu.

Đặc biệt, tiết mục mashup Đại Minh Tinh - Diễm Xưa là một trong những màn trình diễn nổi bật giúp Mỹ Linh đến gần hơn với khán giả bởi sự “lăn xả” nhiệt tình trên sân khấu. Với biểu cảm đa dạng, hài hước, Mỹ Linh nhanh chóng tạo được hiệu ứng trên mạng xã hội, nữ ca sĩ còn được fan tặng cho danh hiệu “Cây hài mới nổi”, “Nữ hoàng meme mới của showbiz Việt”...

Tại nhà chung, bên cạnh là một “đàn chị” gương mẫu, Mỹ Linh còn trở thành "giảng viên thanh nhạc" cho các đàn em như Lynk Lee, Ninh Dương Lan Ngọc, Uyên Linh... Hình ảnh thân thiện không chỉ với 29 “chị đẹp” mà còn với khán giả đã giúp Mỹ Linh nhanh chóng “hút fan” và nhận về lượng tương tác khủng.

Trong đêm Chung kết Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Mỹ Linh vỡ òa cảm xúc, nói không thành lời khi được vinh danh nhận giải Y - Sister (Chị Đẹp Của Năm do 30 “chị đẹp” bình chọn). Giọng ca Tóc Ngắn chia sẻ: “Đối với Mỹ Linh, giải thưởng này chính là giải quan trọng khiến Mỹ Linh hạnh phúc, sung sướng nhất. Bởi vì đây là giải thưởng do chính các Chị Đẹp bầu chọn cho tôi. Các giải thưởng đều rất quý nhưng giải thưởng do tình bạn, tình đồng nghiệp, từ sự tin tưởng và yêu thương của mọi người rất có ý nghĩa với tôi. Xin cảm ơn vì tất cả”.

Ngay sau đó, Mỹ Linh tiếp tục trở thành thành viên thứ 6 trong nhóm Thành đoàn khiến cả trường quay bùng nổ. Với sự nỗ lực và cố gắng dù ở độ tuổi U50 giúp Mỹ Linh để lại nhiều dấu ấn với khán giả. Nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận: “Chị Mỹ Linh chính là biểu tượng của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng”, “Khen chị Mỹ Linh hát thì quá thừa thãi nhưng vẫn phải khen”...