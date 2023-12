Không quảng bá, không hé lộ nội dung nhưng bộ phim này vẫn cực ăn khách

HHT - Trong thời buổi quảng bá truyền thông lên ngôi như hiện nay, một bộ phim công chiếu trong lặng lẽ mà vẫn ăn khách quả là hiện tượng lạ. Nhưng vì đây là tác phẩm mới của xưởng phim Ghibli nên lại không còn lạ nữa rồi.

Lại một bộ phim… không phải cuối cùng của Miyazaki Hayao

Năm 2013, đạo diễn nổi tiếng Miyazaki Hayao cho ra mắt Gió Nổi, tác phẩm về một kỹ sư thiết kế máy bay trong Thế chiến thứ hai. Sau đó, vị đạo diễn thông báo sẽ “nghỉ hưu” sau dự án này.

Nhưng sau đó, ông trở lại làm phim và và ai cũng đinh ninh đây sẽ là bộ phim cuối cùng của Miyazaki Hayao. Thiếu Niên Và Chim Diệc (The Boy and the Heron)sẽ là lời chia tay của ông với khán giả, cũng là món quà ý nghĩa ông dành cho cháu trai của mình. Chính vì điều đặc biệt này mà bộ phim được khán giả chờ đợi dù nhà sản xuất chẳng hề quảng bá.

Ngay cả khi Miyazaki Hayao “quay xe” rằng ông lại tìm thấy cảm hứng làm việc, sẵn sàng làm thêm phim nữa sau Thiếu Niên Và Chim Diệc thì khán giả vẫn rất vui vẻ với “cú lừa” này. Bởi ông đã 82 tuổi, nên tác phẩm nào cũng có thể là lời tạm biệt của vị đạo diễn lừng danh này.

Bộ phim mất 6 năm để hoàn thành

Vào năm 2020, nhà sản xuất Suzuki Toshio cho biết Thiếu Niên Và Chim Diệc đã hoàn thành 36 phút phim sau hơn ba năm thực hiện. Trước đây, đạo diễn Miyazaki thường chỉ đạo khoảng 7 - 15 phút phim trong một tháng, nhưng khi thực hiện tác phẩm mới nhất, ông chỉ sản xuất 1 phút phim mỗi tháng.

Thật may là tới năm 2023, bộ phim đã kịp hoàn thành để ra mắt khán giả sau 6 năm cả xưởng phim Ghibli miệt mài làm việc.

Chỉ có đúng một tấm poster để quảng bá phim

Tại Nhật Bản, Thiếu Niên Và Chim Diệc không có gì để quảng bá ngoại trừ một poster vẽ tay duy nhất hình chú chim diệc. Mọi thông tin về bộ phim bao gồm nội dung, dàn diễn viên, các nhân viên chế tác… cũng được giữ kín hoàn toàn cho đến ngày khởi chiếu.

Lý giải cho chiến lược marketing thầm lặng này, nhà sản xuất phim chia sẻ rằng các bộ phim khác thường cung cấp rất nhiều thông tin trước khi chiếu, nên xưởng Ghibli muốn có một bộ phim không để lộ bất kỳ điều gì. Trong thời đại rất nhiều thông tin như bây giờ, việc “không có thông tin” có lẽ cũng là một điều lạ lùng thú vị.

Chiến lược đặc biệt của Studio Ghibli đã phát huy rất hiệu quả. Khán giả Nhật đến với bộ phim với tâm thế tò mò, với sự tin tưởng tuyệt đối dành cho đạo diễn Miyazaki và mến mộ Studio Ghibli. Cũng nhờ Thiếu Niên Và Chim Diệc đã chiếu tại Nhật nên chúng ta mới biết thêm chút ít về phim.

Đó là hành trình kỳ diệu của cậu thiếu niên Mahito trong một thế giới hoàn toàn mới lạ. Trải qua nỗi đau mất mẹ cùng mối quan hệ chẳng mấy vui vẻ với gia đình cũng như bạn học, Mahito dần cô lập bản thân cho đến khi cậu gặp một chú chim diệc biết nói kỳ lạ. Mahito cùng chim diệc bước vào một tòa tháp bí ẩn, nơi một thế giới thần kỳ mở ra, đưa cậu gặp gỡ những người mình yêu thương trong một nhân dạng hoàn toàn khác.