Khui bí mật từ loạt trailer của 3 phim bom tấn được mong đợi nhất nhà Disney

HHT - D23 là sự kiện thường niên của Disney nhằm tạo ra một nơi cho các fan Disney có thể kết nối, giao lưu và tiếp cận những thông tin phim ảnh nóng hổi của hãng. D23 Brazil vừa diễn ra đã hé lộ loạt trailer cực hấp dẫn tới từ các dự án được mong đợi nhất của “nhà Chuột”.

Mufasa: The Lion King hé lộ mối quan hệ giữa Scar và Mufasa

Trailer cuối cùng của Mufasa: The Lion King hé lộ mối quan hệ anh em từ thời niên thiếu của Scar và Mufasa. Scar vốn là hoàng tử có tên Taka, còn ông nội Mufasa lại là một chú sư tử mồ côi được cha mẹ của Taka nhận nuôi.

Hai anh em Mufasa và Taka cùng nhau lên đường thành lập một vương quốc mới. Trong chuyến hành trình, họ làm quen với Sarabi - người sau này trở thành mẹ của Simba - và chú chim mỏ sừng Zazu. Cả nhóm đến được một vương quốc mới do đàn sư tử trắng thống trị. Cuộc chiến không cân sức nhanh chóng nổ ra giữa hai bầy sư tử. Mufasa chính là người đã đoàn kết muông thú cùng nhau chiến đấu, đuổi kẻ thù đi để lập ra vương quốc mới sau này.

Phần kỹ xảo phim vô cùng hoành tráng, thể hiện được thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất từ những thảo nguyên bát ngát, núi non khổng lồ hay những con sông rộng lớn. Trên hết, Mufasa: The Lion King còn là câu chuyện về tình bạn và sự thù hận khi Taka và Mufasa vốn là những anh em cùng vào sinh ra tử để rồi đối đấu nhau và dẫn đến cái kết đau lòng mà chúng ta đã biết trong The Lion King.

Captain America: Brave New World cho thấy một thế giới mới đầy xung đột

Trailer mới nhất của Captain America: Brave New World hé lộ sâu vào những bí ẩn xung quanh âm mưu tạo nên một trật tự thế giới mới. Siêu chiến binh Isaiah Bradley bị tẩy não để ám sát tân Tổng thống Thaddeus Ross. Thế nhưng phía sau đó là cả một âm mưu khủng bố khổng lồ.

Captain America: Brave New World cho thấy những cuộc đụng độ vũ trang hoành tráng với cả máy bay chiến đấu, chiến hạm và tên lửa có sức hủy diệt lớn. Bên cạnh đó, trailer cũng hé lộ toàn bộ tạo hình của Red Hulk - phiên bản Hulk tà ác.

Biệt đội Thunderbolts* chính thức lộ diện

Trailer vừa ra lò đã tiết lộ thêm nhiều cảnh hành động cũng như toàn bộ thành viên nhóm Thunderbolts*. Trailer mở đầu với một đoạn chiến đấu cực ngầu của Bucky Barnes chứng tỏ anh chàng vẫn là một Winter Soldier bá đạo chứ không hề yếu đi sau khi phục hồi lý trí như nhiều lời đồn đoán.

Các thành viên của nhóm được hé lộ lần lượt là Bucky, Black Widow/Yelena Belova, Red Guardian/Alexei Shostakov, U.S Agent/John Walker, Ghost/Ava Starr và Taskmaster/Antonia Dreykov cùng anh chàng Bob.

Mỗi người trong số họ đều sống không có mục đích, nhận các nhiệm vụ giết chóc chỉ để tồn tại qua ngày. Thunderbolts* sẽ thiên về hành động đường phố với nhiều trận cận chiến đẹp mắt và kịch tính cùng hàng loạt nút thắt bí ẩn trong một thế giới phản gián khó đoán.