"Kì Lân Lãng Tử" Dương Edward giải thích việc tự tay xóa 3 video chục triệu view

HHT - Sau The Masked Singer Vietnam mùa 2, "Kì Lân Lãng Tử" Dương Edward cho ra mắt MV "Thương Em". Nam ca sĩ cũng tiết lộ lý do tự tay xóa đi 3 video có tổng lượt xem hơn 150 triệu.

Việc Dương Edward tự tay xóa đi 3 video cover Tình đơn phương (gần 100 triệu lượt xem), Mưa trên cuộc tình (trên 30 triệu lượt xem), Cuộc tình trong cơn mưa (trên 30 triệu lượt xem) khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

Dương Edward cũng đưa ra góc nhìn về vấn đề cover:

"Trên thế giới, có rất nhiều những nghệ sĩ lớn nhưng cover lại ca khúc của các nghệ sĩ khác, ví dụ như 'I will always love you' của Whitney Houston, bản gốc của Dolly Parton, hoặc là 'Killing me softly' của The Fugees cover lại của Roberta Flack. Sau này còn rất nhiều những nghệ sĩ trẻ khác hát đi hát lại vì bản gốc vốn đã rất hay và đã trở thành huyền thoại rồi. Hay kể cả những nghệ sĩ trẻ bây giờ dù họ có con đường âm nhạc của riêng mình nhưng họ vẫn lựa chọn cover những sản phẩm cũ.

Đối với Dương mà nói thì âm nhạc là không giới hạn, là cảm xúc, chỉ cần bằng cách nào đó người hát thể hiện được ca khúc mà chạm được tới trái tim khán giả, khiến họ say đắm, họ ghi nhớ thì đó chính là thành công của người nghệ sĩ. Nên chưa bao giờ Dương quá nặng nề hay cảm thấy nhạy cảm với danh xưng khán giả đặt cho mình. Hơn thế, Dương còn cảm thấy rất tự hào và biết ơn vì khán giả đã đón nhận Dương và âm nhạc của Dương".

Dương Edward cho biết, việc tự tay xóa đi 3 video cover để lại cho anh nhiều sự tiếc nuối. Bởi anh là tuýp người khá hoài niệm, nên khi bắt tay thực hiện dự án đó, anh chỉ mong muốn được gợi lại một quãng thời gian tươi đẹp của bản thân và nhiều người yêu nhạc Việt.

"Tuy nhiên, đổi lại với mong muốn đó, Dương nhận về khá nhiều những điều tiêu cực và những điều đó ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần và danh dự của Dương. Chính vì thế, việc quyết định rời bỏ của Dương dành cho 3 ca khúc này cũng là cách Dương bảo vệ bản thân và sự tôn trọng mình dành cho bản gốc!” - Dương Edward bày tỏ.

Mới đây, nam ca sĩ chính thức giới thiệu đến khán giả MV Thương Em, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Việt. Đây là ca khúc đã được “Kì Lân Lãng Tử” Dương Edward trình diễn tại The Masked Singer Vietnam mùa 2. Sau Thương Em, Dương Edward sẽ tái ngộ khán giả bằng một album đầu tay.

Nói thêm về việc dừng chân tại The Masked Singer Vietnam, Dương Edward hài hước cho biết: “Dương chỉ duy nhất hơi tiếc một xíu đó là vì bộ mascot mới của Dương ở tập lộ diện là bộ mascot được ekip sản xuất vừa thay đổi tức thì, với bộ tóc được tạo kiểu rất độc đáo, lại còn nhiều màu nữa. Đấy chính là hình ảnh của Mascot mà Dương rất yêu thích, được thiết kế rất tỉ mỉ, đầy màu sắc và cuốn hút, chỉ tiếc là mình mới được mặc thì đã bị lộ diện rồi!”.