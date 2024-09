Kim Hye Yoon - Solomon kết đôi màn ảnh, chuyện tình hồ ly và siêu sao có gì hot?

HHT - "Starting Today, I'm Human" (tên tiếng Anh tạm thời) còn chưa lên sóng, khán giả đã ngóng chờ chiếc size gap của cặp "đũa lệch" Kim Hye Yoon - Park Solomon (hay Lomon).

Bộ phim hài, lãng mạn (rom-com) Starting Today, I'm Human dự kiến lên sóng trên đài SBS vào năm 2025. Kim Hye Yoon và Park Solomon xác nhận đóng chính. Nữ diễn viên tiếp tục nối dài danh sách bạn diễn là "mỹ nam toàn chân" của mình. Chênh lệch 23cm của bộ đôi hứa hẹn sẽ làm tăng "phản ứng hóa học" cặp đôi trên màn ảnh.

Câu chuyện mà Starting Today, I'm Human vừa quen vừa lạ. Đó là chuyện tình giữa gumiho (cửu vĩ hồ) và người như khán giả từng gặp ở Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly (My Girlfriend Is A Gumiho) hay Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Gumiho (My Roommate is a Gumiho). Nhưng hồ ly của tựa phim này không mong muốn trở thành người bình thường như "đồng loại".

Kim Hye Yoon sẽ vào vai cửu vĩ hồ Eun Ho. Khán giả sẽ được thấy nét quyến rũ, mị hoặc của Hye Yoon bên cạnh nét tươi sáng, trẻ trung đã quen thuộc trong gia tài phim ảnh của cô. Eun Ho yêu thích và muốn tận hưởng cuộc đời, tuổi trẻ vĩnh cửu. Để tránh trở thành con người, cô kiềm chế bản tính và gom nhặt những việc làm xấu. Nhưng có một sự cố xảy ra.

Park Solomon vào vai Kang Shi Yeol, một siêu sao bóng đá. Anh là tiền đạo hàng đầu của một câu lạc bộ nổi tiếng tại nước ngoài. Anh sở hữu đầy ắp những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Shi Yeol cũng là "ông hoàng tự luyến". Nhưng cuộc sống hoàn hảo của anh sẽ bị thay đổi vì sự xuất hiện của Eun Ho.

Đó mới chỉ là những mô tả ban đầu về vai diễn. Kang Shi Yeol chưa có nhiều điểm mới trong cách xây dựng nhân vật. Nhưng hình tượng trai đẹp biết mình đẹp trai rất dễ được lòng khán giả. Ngoại hình của Solomon lại quá lý tưởng cho Shi Yeol. Nhân vật này hứa hẹn sẽ gây sốt ngay khi xuất hiện với visual chất ngất.

Về diễn xuất, khán giả có thể tạm yên tâm vì Kim Hye Yoon và Park Solomon đều được giới chuyên môn và công chúng đánh giá cao từ trước. Netizen đang hồi hộp chờ đợi thêm những thông tin mới về tình tiết, sự xuất hiện của diễn viên khác tham gia được hé lộ.