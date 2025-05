Kim Kardashian - Từ ngôi sao truyền hình, doanh nhân đến nữ luật sư tương lai

HHT - Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian gây bất ngờ khi vừa tốt nghiệp chương trình luật với mong muốn nối nghiệp cha.

Ngôi sao truyền hình và nữ doanh nhân Kim Kardashian vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời khi chính thức tốt nghiệp chương trình Luật sau 6 năm học tập. Lễ tốt nghiệp được tổ chức tại khu Beverly Hills vào ngày 21/5/ với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết của nhà Kardashian.

Thay vì theo học trường Luật truyền thống, Kim Kardashian đã chọn con đường chương trình thực tập tại văn phòng luật sư ở California. Chương trình này cho phép học viên học việc với một thẩm phán hoặc luật sư đang hành nghề tại bang, đồng thời tự học theo các yêu cầu nghiêm ngặt. Mặc dù khóa học thường kéo dài 4 năm, Kim đã mất thêm 2 năm để hoàn thành do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và lịch trình công việc bận rộn.

Jessica Jackson, một trong những luật sư hướng dẫn Kim, chia sẻ tại buổi lễ: "Sáu năm trước, Kim Kardashian bắt đầu chương trình với khát khao đấu tranh vì công lý. Cô ấy chưa từng nghe bài giảng nào tại trường luật, không đi bất kỳ đường tắt, chỉ có sự quyết tâm và một núi sách về các vụ án để đọc".

Jackson tiết lộ thêm rằng Kim Kardashian đã dành 18 giờ mỗi tuần, 48 tuần mỗi năm, tổng cộng 5184 giờ học trong 6 năm. Điều đáng kinh ngạc là cô ấy đã làm được điều này trong khi vẫn chăm sóc 4 người con, điều hành nhiều doanh nghiệp, quay chương trình truyền hình và tích cực tham gia các phiên tòa bảo vệ quyền lợi cho người khác. Khloé Kardashian, em gái của Kim, bày tỏ niềm tự hào về sự kiên trì và cống hiến của chị mình.

Năm 2018, Kim Kardashian bắt đầu học việc tại một công ty luật ở San Francisco. California là một trong bốn bang cho phép hành nghề luật sư thông qua chương trình thực tập tại văn phòng luật sư, không cần qua trường Luật. Kim từng gặp khó khăn lớn khi trượt kỳ thi Baby Bar Exam 3 lần trước khi thành công vào năm 2021. Cô chia sẻ trên X: "Tôi trượt ba lần trong hai năm, nhưng luôn đứng dậy, học chăm chỉ hơn và thi lại cho đến khi thành công." Cô còn tiết lộ đã thi lần ba khi đang nhiễm COVID-19 và sốt 40 độ nhưng vẫn không bỏ cuộc. Ngoài ra, trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, Kim bày tỏ mong muốn trở thành luật sư để nối nghiệp cha mình, ông Robert Kardashian Sr., người đã qua đời vào năm 2003. Dù chưa chính thức có bằng luật, Kim đã tích cực tham gia vào các hoạt động cải cách tư pháp hình sự.

Hiện tại, Kim Kardashian đã vượt qua Kỳ thi Đạo đức Nghề nghiệp ở Los Angeles vào ngày 27/3, một bài thi bắt buộc để được cấp phép hành nghề ở California. Tuy nhiên, cô vẫn cần vượt qua Kỳ thi luật California, được tổ chức vào tháng 2 và tháng 7 hằng năm, để chính thức trở thành luật sư.

Kim Kardashian, 45 tuổi, là một tỷ phú người Mỹ nổi tiếng toàn cầu qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians và có hàng trăm triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Tài sản hiện tại của cô ước tính 1,7 tỷ đôla, theo Forbes.