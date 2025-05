Taylor Swift sắp trở lại, sẽ công bố album tái thu âm "reputation" tại AMAs?

HHT - Taylor Swift được đồn đoán sẽ công bố phiên bản album tái thu âm "reputation (Taylor's Version) trên sân khấu lễ trao giải AMAs 2025. Cùng lúc đó, những thông tin mới về bản quyền 6 album đầu tiên của nữ ca sĩ cũng được nhiều khán giả quan tâm.

Theo nguồn tin từ Page Six, Taylor Swift hiện đang được đề nghị mua lại toàn bộ bản thu âm gốc của 6 album đầu tiên, bao gồm: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 và reputation. Đây là những bản ghi âm trong cuộc tranh chấp quyền sở hữu tác phẩm của Taylor Swift với doanh nhân Scooter Braun. Nữ ca sĩ từng bị gây khó dễ khi trình diễn các ca khúc của mình, và sau đó cô thực hiện các album tái thu âm để giành lại quyền kiểm soát.

Năm 2019, Scooter Braun đã mua lại bản quyền bản thu âm gốc 6 album đầu tiên của Taylor Swift với giá 300 triệu USD từ hãng thu âm Big Machine. Sau đó, Braun bán lại danh mục này cho công ty đầu tư Shamrock Capital nhưng hiện tại, công ty này đang có ý định bán lại cho Taylor Swift. Chính Scooter Braun là người thúc đẩy thỏa thuận bán lại này, như một phần bù đắp sau vụ tranh chấp tai tiếng trước đó.

Mức giá đề xuất cho thương vụ lần này được cho là rơi vào khoảng 600 triệu đến 1 tỷ USD nhưng theo chuyên gia Clayton Durant từ CAD Management, hoàn toàn xứng đáng. “Nếu Taylor sở hữu cả bản thu âm cũ lẫn các bản tái thu âm hiện nay, cô ấy sẽ được hưởng gần như toàn bộ tiền bản quyền từ danh mục âm nhạc của chính mình. Không chỉ vậy, cô cũng sẽ toàn quyền quyết định việc cấp phép các ca khúc cho quảng cáo, phim ảnh ”, ông Durant nhận định.

Phía Taylor Swift chưa có phản hồi gì xoay quanh thông tin này. Swifties đang “đoán già đoán non” rằng Taylor Swift sắp có màn công bố album reputation (Taylor’s Version) tại Lễ trao giải AMAs 2025, diễn ra vào ngày 26/5 tới.

Trước đó, website chính thức của Taylor hiện có 12 sản phẩm giảm giá 26% -trùng với album phòng thu thứ 12 sắp tới và ngày tổ chức AMAs. Ngoài ra, tên các danh mục trên trang web được sắp xếp một cách lạ kỳ để tạo thành từ AMAs (Apparel, Music, Accessories, Sale). Taylor Nation cũng bất ngờ chia sẻ bài đăng với dòng chữ có các chữ cái viết hoa đầy ẩn ý, ghép lại thành AMAs.

Giữa lúc cộng đồng fan đang nóng lòng chờ đợi album reputation (Taylor’s Version), một tín hiệu mạnh mẽ khác đã xuất hiện: Ca khúc Look What You Made Me Do (Taylor’s Version) đã được phát hành một cách bất ngờ trong tập phim mới nhất của loạt phim nổi tiếng The Handmaid’s Tale trên Hulu, phát sóng trong tuần này.

Ca khúc Look What You Made Me Do được hé lộ The Handmaid's Tale.

Bản thu mới vang lên đúng vào thời điểm cao trào của tập phim, khiến người hâm mộ Swift “đứng ngồi không yên” và tin rằng đây là màn “thả thính” rõ ràng nhất từ phía đội ngũ của Taylor. Ca khúc từng là single chủ lực của album Reputation năm 2017, với hình ảnh Taylor “hồi sinh” từ sự ghét bỏ công khai và drama showbiz - một chủ đề phù hợp hoàn hảo với tinh thần phản kháng của The Handmaid’s Tale.

Tiết mục của Taylor Swift trên sân khấu AMAs 2019.

Năm 2019, Taylor Swift cùng dùng sân khấu AMAs để đưa ra thông điệp về quyền kiểm soát bản quyền âm nhạc. Liệu lịch sử có lặp lại lần nữa?