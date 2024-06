Kim Soo Hyun vẫn đăng ảnh "Queen Of Tears", có phải phim nào cũng làm thế?

HHT - Hơn một tháng sau khi "Queen Of Tears" kết thúc, Kim Soo Hyun vẫn liên tục đăng ảnh hậu trường quay phim. Có phải nam diễn viên dành tình cảm đặc biệt cho "Queen Of Tears" hay với phim nào Kim Soo Hyun cũng vậy?

Queen Of Tears phát sóng tập cuối từ ngày 28/4, từ đó đến nay các diễn viên đều bận rộn với lịch trình riêng, bản thân Kim Soo Hyun cũng chuẩn bị đóng phim mới nhưng trên trang cá nhân, nam diễn viên vẫn chăm chỉ đăng hình hậu trường quay Queen Of Tears.

Lúc đầu, nhiều người cho rằng Kim Soo Hyun quá yêu thích Queen Of Tears, hẳn bộ phim này có ý nghĩa đặc biệt nên mãi mà nam diễn viên chưa dứt được tâm tình. Tuy nhiên, các fan của Kim Soo Hyun đều biết anh có thói quen phim hết từ lâu mà vẫn đăng lại ảnh cũ.

Chẳng hạn tận 50 ngày sau khi phim It’s Okay To Not Be Okay kết thúc, Kim Soo Hyun vẫn đăng ảnh trong phim. Đến One Ordinary Day thì 34 ngày sau khi hết phim, nam diễn viên mới ngưng đăng ảnh. Còn Queen Of Tears tính từ ngày phát tập cuối đến giờ mới hơn một tháng, nên Kim Soo Hyun tiếp tục tung ảnh cũng là chuyện bình thường.

Tuy thế, hội "đẩy thuyền" Kim Soo Hyun - Kim Ji Won vẫn phát hiện ra điểm đặc biệt ở cách nam diễn viên dành cho Queen Of Tears. Đó là những phim trước, Kim Soo Hyun đăng ảnh khá thưa thớt, lâu lâu mới thả một khoảnh khắc hậu trường. Còn với bộ phim mới nhất thì anh đăng ảnh liên tục, có ngày cập nhật hai lần, không là ngày nào cũng có bài đăng mới và phần lớn đều là ảnh chụp khi quay phim bên Đức.

Sự khác biệt này khiến netizen đoán rằng hơn một tháng ghi hình Queen Of Tears ở Đức hẳn phải có nhiều kỷ niệm đáng nhớ nên Kim Soo Hyun mới chụp nhiều ảnh và chờ cả năm sau mới đăng liên tục. Và bởi vậy, mọi người lại càng hy vọng hai diễn viên chính của phim "có gì đó" với nhau.