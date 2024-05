Knet bênh Hyeri, chỉ trích "fan cuồng" Byeon Woo Seok hành xử vô duyên

HHT - Trên diễn đàn theqoo, một bài đăng với tựa đề "Tôi nghĩ là một số fan của Byeon Woo Seok đang nghiêm trọng hóa vấn đề" thu hút nhiều sự quan tâm của Knet. Người đăng cho rằng có "fan cuồng" của Byeon Woo Seok nghĩ Hyeri từng "thả thính" anh, gọi cô là "con cáo" và không muốn anh tham gia "Hyeri's Club" - chương trình trên kênh của Hyeri.

Tính tới chiều 15/5, bài đăng này thu về gần 70.000 lượt đọc và hơn 1.100 lượt bình luận trên theqoo. Người này đã chụp lại những bình luận bên dưới một video YouTube mà Hyeri và Byeon Woo Seok cùng quay thời điểm cả hai ghi hình và quảng bá cho bộ phim Moonshine (Hoa Nở Nhớ Trăng). Chủ bài đăng cho rằng trong số những bình luận ác ý, có lượng lớn người là "fan cuồng" của Byeon Woo Seok đang bôi nhọ Hyeri.

"Mọi người ơi, nghe nói Woo Seok sắp tham gia chương trình trên kênh YouTube của cô ta. Có cách nào cản anh ấy lại không? Tôi cực kỳ nghiêm túc đấy, anh ấy tham gia chương trình nào cũng được, nhưng không phải nơi có con cáo đó", một bình luận được chủ bài đăng chụp lại.

Một số bình luận khác mà chủ bài đăng trên theqoo tổng hợp:

"Tôi xem phim này một lần nhưng không thể xem tiếp nổi vì Hyeri diễn dở tệ. Tôi không biết là Byeon Woo Seok cũng xuất hiện. Nhìn thấy Hyeri ở đây càng làm tôi chẳng ưa nổi. Cô ấy đã diễn tệ rồi, diễn cổ trang càng tệ. Nhưng thời điểm này cô ấy có bạn trai rồi còn gì, sao cô ấy thân thiết quá mức với cậu ấy vậy? Cô ấy vượt giới hạn rồi đấy. Byeon Woo Seok thì trông có vẻ giữ khoảng cách với Hyeri."

"Byeon Woo Seok hình như không chủ động liên lạc với cô ấy. Anh ấy không phải kiểu dễ rung động với bất kỳ ai, tuyệt."

"Không phải lúc đó cô ấy đang hẹn hò với Ryu Jun Yeol khi đang quay bộ phim này à? Dù tôi không chắc chắn cô ấy có phải hình mẫu lý tưởng của Woo Seok không nhưng có vẻ cậu ấy đang cố vạch giới hạn, cẩn thận với cô gái đó nha, buồn cười thật."

"Trông như cô ta thích Byeon Woo Seok nhiều lắm".

Dưới chủ đề bàn luận này, Knet cho rằng số bình luận ghét bỏ, công kích, nói xấu Hyeri có thể bao gồm cả fan cuồng, hay những kẻ ghét bỏ cực đoan (hater, anti-fan) của Hyeri.

Byeon Woo Seok đang là cái tên được săn đón nhờ cơn sốt của Lovely Runner, vì thế không thể tránh những "fan cuồng" quá khích. Knet bày tỏ tiếc nuối khi hành động trên có thể làm xấu hình ảnh của Byeon Woo Seok, cũng như mong rằng Hyeri không đọc được những bình luận ác ý này vì cô không làm gì sai.

"Đọc cái này xong tưởng mấy người này là bạn gái của cậu ấy đó. Bảo là Hyeri cố ý ngã đè vào cậu ấy hay gì đó... Ai quan tâm chứ?"



"Để Hyeri yên."

"Sao họ lại phản ứng kiểu đấy? Tôi mừng vì anh ấy nổi tiếng nhưng sao lại có những người như vậy gia nhập cộng đồng fan?"

"Tội nghiệp nữ diễn viên thật, Hyeri à, cố lên."

Moonshine (2021) do Hyeri và Yoo Seung Ho đóng chính. Byeon Woo Seok vào vai phụ - thế tử Lee Pyo. Anh sẽ tái ngộ Hyeri khi là khách mời sắp tới của Hyeri's Club. Tận dụng sức hút từ Lovely Runner, Byeon Woo Seok cũng tham gia rất nhiều chương trình để quảng bá phim và tăng độ nhận diện như Running Man, You Quiz On The Block, Salon Drip 2... đặc biệt là fan meeting vòng quanh châu Á trong sự nghiệp.