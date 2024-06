Travis Kelce diễn "tiểu phẩm" cùng bạn gái Taylor Swift ở The Eras Tour London

HHT - Sự góp mặt bất ngờ của Travis Kelce và Gracie Abrams trên sân khấu chính của The Eras Tour tại London khiến người hâm mộ cực kỳ phấn khích. Bên cạnh đó, chủ nhân bản hit “Beautiful Things” - Benson Boone cũng có sân khấu mở màn ấn tượng tại đêm diễn.

Đêm diễn thứ 3 của The Eras Tour tại London đã diễn ra trong sự cuồng nhiệt của cộng đồng người hâm mộ. Nữ ca sĩ liên tục đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Trong màn trình diễn I Can Do It With A Broken Heart, cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce bất ngờ xuất hiện trên sân khấu để diễn "tiểu phẩm" phụ họa cho bạn gái. Những đoạn video ghi lại khoảnh khắc này được lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người tự hỏi liệu Travis Kelce sẽ tiếp tục xuất hiện tại các buổi diễn tiếp theo không?

Ngay sau đó, trong phần biểu diễn các ca khúc bất ngờ, Taylor Swift ra mắt ca khúc mới phát hành us với Graice Abrams. Taylor Swift trình diễn đoạn đầu của ca khúc, Gracie Abrams đã xuất hiện trên sân khấu trong sự bất ngờ của người hâm mộ và hoàn thành toàn bộ ca khúc.

Đêm diễn ngày 23/6 cũng đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của chủ nhân bản hit Beautiful Things - Benson Boone với tư cách là ca sĩ mở màn tại The Eras Tour. Anh chàng đã nhanh chóng chinh phục được trái tim của nhiều người hâm mộ với vẻ ngoài điển trai cùng giọng ca nội lực.

Buổi diễn này còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao khác là khách mời VIP như Sophie Turner, Cate Blanchett, Bon Jovi, Ellie Goulding, Paul McCartney và con gái Stella McCartney.

Tuy nhiên, cũng trong tối 23/6, Dave Grohl - thành viên của ban nhạc Foo Fighters có một buổi biểu diễn tại London và ông đã có phát ngôn khiến cộng đồng Swifties tức giận. Nam ca sĩ ám chỉ Taylor Swift đang hát nhép: "Chúng tôi muốn gọi chuyến lưu diễn này là The Errors Tour vì ở đây chúng tôi có rất nhiều sự cố. Điều này là bởi vì chúng tôi thật sự hát live. Các bạn đã đến đúng chỗ rồi". Trước lời "đá đểu" của đồng nghiệp, Taylor Swift vẫn đang giữ im lặng.