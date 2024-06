Lấy Danh Nghĩa Người Nhà bản Hàn: Jung Chae Yeon "quá hiền" so với Đàm Tùng Vận

HHT - Bộ ba nhân vật chính của “Lấy Danh Nghĩa Người Nhà” bản Hàn đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên. Theo đó, Jung Chae Yeon sẽ diễn lại nhân vật do Đàm Tùng Vận thể hiện trong bản gốc.

Mới đây, một số hình ảnh đầu tiên của bộ ba nhân vật chính trong Family By Choice - phiên bản Hàn của Lấy Danh Nghĩa Người Nhà đã được hé lộ. Theo đó, Hwang In Yeop thủ vai Kim San Ha (Lăng Tiêu), Jung Chae Yeon vai Yoon Joo Won (Lý Tiêm Tiêm) và Bae Hyun Sung vai Kang Hae Joon (Hạ Tử Thu).

Phát sóng vào năm 2020, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà là một bộ phim truyền hình thành công của Trung Quốc, với diễn xuất của Tống Uy Long - Lăng Tiêu, Đàm Tùng Vận - Lý Tiêm Tiêm, và Trương Tân Thành - Hạ Tử Thu. Câu chuyện xoay quanh ba đứa trẻ, không cùng cha, không cùng mẹ, khác họ, nhưng sống với nhau dưới một mái nhà và trở thành một gia đình. Khi trưởng thành, mỗi người trở về lại mái nhà “ruột” của mình, và rồi một ngày lại quay trở về tìm nhau. Bộ phim thu hút khi khai thác yếu tố tình cảm gia đình với nhiều suy ngẫm, sâu sắc, và cả tình yêu của thời tuổi trẻ nhiều mơ mộng, ngọt ngào.

Với tạo hình của dàn diễn viên phiên bản Hàn Quốc, đông đảo netizen dành nhiều lời khen. Sinh năm 1991, hiện tại đã 33 tuổi nhưng Hwang In Yeop (True Beauty) vẫn khoác đồng phục học sinh rất hợp. Bae Hyun Sung (Our Blues) trông sáng sủa và rất có “thần thái” của nhân vật Hạ Tử Thu. Và Jung Chae Yeon được khen quá xinh xắn, quá ngọt ngào trong tạo hình của cô em út trong nhà.

Bên cạnh đó, cũng có một số netizen để lại bình luận tỏ ra lo ngại vai nữ chính của Lấy Danh Nghĩa Người Nhà có thể sẽ là một thử thách với Jung Chae Yeon. Bởi trông cô quá “hiền” khi so với Đàm Tùng Vận khi cùng đóng vai này. Theo câu chuyện, Lý Tiêm Tiêm được miêu tả là một cô gái mạnh mẽ, lạc quan, đôi lúc vô tri, từng có thời điểm suy nghĩ và cư xử không giống… con gái cho lắm. Đàm Tùng Vận đã thể hiện vai diễn này rất thành công.

Tuy nhiên, cũng có không ít fan tin tưởng vào sự thể hiện của Jung Chae Yeon. Một số lại cho rằng chưa chắc bản Hàn sẽ giữ nguyên thiết lập nhân vật của bản phim gốc.

Family By Choice hiện chưa có ngày phát sóng chính thức.

Một số bình luận của netizen:

“Tôi rất thích bản gốc. Rất ngóng chờ bản remake của Hàn Quốc.”

“Đàm Tùng Vận đã thể hiện rất tốt trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, nên tôi hơi lo lắng cho Jung Chae Yeon. Cố lên, Jung Chae Yeon!”

“Tôi rất thích Hwang In Yeop sau 18 Again, Bae Hyun Sung sau Our Blues, việc họ xuất hiện trong cùng một bộ phim thật tuyệt vời. Jung Chae Yeon còn rất xinh đẹp nữa chứ!”

“Tôi thích Hwang In Yeop nhưng có lẽ anh ấy nên ngừng khoác đồng phục học sinh và thử thêm nhiều các dạng vai khác đi thôi.”

“Cuối cùng thì Jung Chae Yeon đã trở lại!!! Nhớ cô ấy quá rồi!!!”