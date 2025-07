KPop Demon Hunters: Khám phá “bí mật” cất giấu trong các bản hit đình đám

HHT - Các bài hát bắt tai, cảm xúc trong phim hoạt hình gây sốt toàn cầu “KPop Demon Hunters” không chỉ xuất hiện như các bản hit của hai nhóm nhạc đình đám Huntrix và Saja Boys mà còn cất giấu nhiều “bí mật” hơn thế.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

How It’s Done

Ca khúc mở đầu KPop Demon Hunters (Thợ Săn Quỷ KPop) là How It’s Done, vang lên trên máy bay riêng của nhóm nhạc nữ Huntrix khi họ đang trên đường đến buổi concert. Ba cô gái Rumi, Mira và Zoey nhận ra phi hành đoàn đều là quỷ đóng giả, chúng đang cố phá hoại buổi biểu diễn. Xuyên suốt giai điệu của How It’s Done, lũ quỷ bị Huntrix đánh cho lên bờ xuống ruộng.

Nhóm làm phim KPop Demon Hunters tiết lộ rằng điều họ muốn ở How It’s Done là “một thứ gì đó giống như một bản hit KPop” và “giống như khi lần đầu bạn nghe BLACKPINK”. Ca khúc phải tràn đầy năng lượng, là một tiết mục mở đầu sôi động mà mọi người đều bị cuốn hút.

Golden

Trong KPop Demon Hunters, nhóm Huntrix không chỉ dùng âm nhạc để chiến đấu với quỷ mà còn để tạo ra kết giới honmoon, nó sẽ trở nên mạnh nhất khi biến thành màu vàng. Ca khúc Golden thể hiện mong muốn của các cô gái nhóm Huntrix: Tạo ra honmoon vàng, hoàn thành số phận của mình. Đồng thời, Golden cũng khám phá ra những suy nghĩ nội tâm của các cô gái, như Mira là “chú cừu đen” trong gia đình hay Zoey cảm thấy không có nơi nào cô thực sự thuộc về.

Quan trọng nhất, ở đoạn chuyển tiếp của bài hát, Golden tiết lộ bí mật của Rumi - những dấu ấn quỷ trên người cho thấy cô mang trong người nửa dòng máu quỷ. Khát khao hoàn thiện kết giới honmoon vàng của Rumi càng trở nên mãnh liệt là bởi cô tin rằng chỉ cần hoàn thành nó, những dấu ấn quỷ trên người cô sẽ biến mất.

Soda Pop

Để cản phá sức chiến đấu mạnh mẽ của Huntrix, Quỷ vương Gwi Ma cho “debut” Saja Boys - nhóm nhạc gồm năm thành viên mỹ nam đều là quỷ đội lốt. Ca khúc debut của nhóm là Soda Pop. Nhóm sản xuất cho biết mục tiêu của bài hát này là tạo ra một ca khúc “siêu ngọt ngào theo phong cách tương tự Butter của BTS”.

Khi trình diễn trên phố, Soda Pop lập tức cuốn hút mọi người xung quanh, kể cả các cô gái của Huntrix. Dù nhanh chóng nhận ra Saja Boys là quỷ đội lốt và đầy cảnh giác, ba cô gái cũng phải thừa nhận rằng Soda Pop rất bắt tai.

Với giai điệu vui tươi, Soda Pop mang đến một cảm giác rằng các chàng trai Saja Boys thật trong sáng và ngọt ngào. Tuy nhiên, nếu ngẫm nghĩ kỹ lời bài hát sẽ thấy chúng ám chỉ đến ý định đen tối ẩn sâu của Saja Boys - “uống cạn” linh hồn con người cho tới giọt cuối cùng.

Takedown

Trước sự nổi tiếng ngày càng tăng của Saja Boys, ba cô gái Huntrix quyết định đáp trả, và Takedown trở thành bài thánh ca chiến binh của họ. Ca khúc thể hiện cơn thịnh nộ, sự trả đũa và những gì mà họ sẽ làm với những con quỷ đang đe dọa thế giới.

Trong lúc Mira và Zoey rất "máu chiến", ca khúc diss này lại khiến Rumi vật lộn - bởi cô mang trong mình một nửa dòng máu quỷ. Lúc này, Rumi cũng đang mất giọng và dấu ấn quỷ bắt đầu lan rộng hơn. Cuối cùng, ba cô gái thống nhất sẽ không trình diễn Takedown nữa.

Tuy nhiên, sau đó, ở lễ trao giải âm nhạc, những con quỷ cải trang thành Mira và Zoey lại hát Takedown với sự hiếu chiến, ác ý, cuối cùng thực sự “hạ gục” Rumi.

Free

Mặc dù là kẻ thù nhưng Rumi - trưởng nhóm Huntrix và Jinu - dẫn đầu Saja Boys lại hình thành nên một kết nối đặc biệt. Họ có thể chia sẻ những bí mật sâu kín nhất và mong muốn của họ cho nhau, thông qua ca khúc Free đầy cảm xúc.

Đồng thời, Free cũng khám phá tiềm năng những gì cả hai có thể trở thành nếu ở bên nhau. Rumi và Jinu nghĩ về việc có thể cùng nhau loại bỏ phần quỷ bên trong họ, khi đó sẽ không còn những bức tường lớn ngăn cách họ nữa, cả hai sẽ được tự do.

Dù ý tưởng này có vẻ không được thực tế lắm nhưng ngay lúc đó cảm xúc của Jinu và Rumi lại hết sức chân thật. Và người xem đều cảm thấy rung động trước cảm xúc ấy, đồng thời cũng mong muốn họ có thể thực sự được ở bên nhau.

Your Idol

Khác Soda Pop, với Your Idol, Saja Boys hoàn toàn bộc lộ phần quỷ với khán giả cùng tất cả quyền năng. Năm chàng trai mặc trang phục truyền thống Hàn Quốc, trình diễn với chiếc mũ đen đầy cuốn hút. Có thể nói Your Idol là một ca khúc thôi miên - khán giả ở trong phim mất ý thức theo nghĩa đen, còn khán giả ở ngoài màn hình mê đắm theo nghĩa bóng.

Your Idol mang đến bầu không khí u ám và siêu nhiên, đồng thời bộc lộ nhiều quyền lực của Saja Boys với các fan. Họ tuyên bố giờ họ đã là thần tượng của bạn, kiểm soát bạn, thao túng bạn; nhưng bạn chẳng thể làm gì, hoàn toàn bất lực.

What It Sounds Like

KPop Demon Hunters đi đến hồi kết hoành tráng với ca khúc What It Sounds Like đầy năng lượng, truyền cảm hứng, và “chữa lành”. Ca khúc kể về hành trình mới của Rumi, khi cô cuối cùng cũng hiểu ra nhiệm vụ thực sự của mình là gì.

Rumi quyết định phá hủy honmoon, thay vào đó thiết lập một kết giới mới, thay đổi quan niệm rằng tất cả quỷ đều xấu xa. Đó cũng là lúc Rumi chấp nhận phần quỷ bên trong mình, cũng như Mira và Zoey hay bất kỳ ai khác thừa nhận rằng chúng ta đều độc đáo theo cách riêng, và nên được sống là chính mình.

Với What It Sounds Like, Rumi đã hát bằng giọng hát chân thực nhất, cũng như phô bày con người thật của mình. Nó vừa như một lời khẳng định, vừa giống như một tiếng kêu chiến đấu. Giai điệu bài hát cũng đang gọi những linh hồn lạc lối trở lại, bởi nó cũng khiến họ chấp nhận chính mình, và điều đó giúp họ thức tỉnh.

KPop Demon Hunters đã có mặt trên Netflix.