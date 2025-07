“KPop Demon Hunters” tiến tới Oscar 2026, nhạc phim gây sốt BXH Billboard

HHT - Với nhiều thành tích nổi trội, phim hoạt hình về các nữ thần tượng K-Pop kiêm thợ săn quỷ “KPop Demon Hunters” hứa hẹn là một trong những ứng cử viên sáng giá tại lễ trao giải Oscar 2026.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Phim hoạt hình KPop Demon Hunters (Thợ Săn Quỷ KPop) kể về ba cô gái Rumi, Mira và Zoey của nhóm nhạc nữ Huntr/x (Huntrix) - vừa là thần tượng KPop đình đám, vừa là thợ săn quỷ mạnh mẽ. Họ sử dụng sức mạnh từ giọng hát của mình để tiêu diệt những con quỷ ăn linh hồn con người, và tạo ra kết giới gọi là honmoon để nhốt những con quỷ ở yên dưới lòng đất.

Đối thủ của họ là Quỷ vương Gwi Ma - kẻ cho debut Saja Boys - nhóm nhạc gồm năm mỹ nam đều là quỷ đội lốt. Saja Boys cũng dùng âm nhạc làm sức mạnh nhưng là để “cướp fan” của Huntr/x, làm suy yếu sức mạnh của ba nữ thợ săn quỷ và âm mưu thâu tóm linh hồn con người.

Theo đó, âm nhạc là một trong những điểm độc đáo và thu hút nhất của KPop Demon Hunters. Các ca khúc trong phim không chỉ giúp bộc lộ nội tâm nhân vật, hoàn thiện nội dung phim, mà còn mang đến các màn trình diễn và màu sắc đậm chất KPop sống động, hấp dẫn. Phim phát hành trên Netflix vào ngày 20/6. Ngay tuần đó, album nhạc phim đã ra mắt ở vị trí thứ 8 trên Billboard 200, trở thành soundtrack có lượt ra mắt cao nhất năm 2025.

Trong 4 ngày đầu tiên phát hành (tính đến ngày 23/6), các bài hát nhạc phim đã đạt tổng cộng 13,3 triệu lượt phát trực tuyến. Một tuần sau đó, con số đó tăng gấp ba lần lên 42,8 triệu lượt. Trong số đó, hai ca khúc Golden (của Huntr/x) và Your Idol (của Saja Boys) là nổi bật nhất. Tính đến ngày 30/6, Golden đạt 7 triệu lượt phát trực tuyến, còn Your Idol đạt 6,6 triệu lượt.

Ngay trong tuần đầu phát hành, nhạc phim KPop Demon Hunters cũng đã góp mặt trong Billboard Hot 100, với Your Idol ở vị trí thứ 77 và Golden ở vị trí thứ 81. Sang tuần thứ hai, Golden nhảy vọt từ 81 lên vị trí số 23, trở thành bài hát có thứ hạng cao nhất trong số các ca khúc của KPop Demon Hunters trên Billboard Hot 100.

Những ca khúc khác trong phim cũng chiếm lĩnh Billboard Hot 100 với Your Idol leo từ vị trí số 77 lên vị trí số 31. Năm ca khúc mới ra mắt gồm: How It’s Done vị trí số 42, Soda Pop vị trí số 49, What It Sounds Like vị trí số 55, Free vị trí số 58 và Takedown vị trí số 64.

Được biết, Netflix đã xác nhận rằng Golden sẽ được xem xét để gửi đi tranh giải ở hạng mục nhạc phim tại các lễ trao giải như Oscar 2026, Quả Cầu Vàng 2026… Trong các ca khúc của KPop Demon Hunters, Golden là ca khúc bộc lộ nội tâm của các cô gái trong nhóm Huntr/x, đặc biệt là Rumi - trưởng nhóm. Lời bài hát nói về khao khát hoàn thiện honmoon vàng, hoàn thành sứ mệnh của thợ săn quỷ, đồng thời kể về quá khứ của mỗi người. Đồng thời, Golden cũng hé lộ bí mật lớn nhất của Rumi, cô mang trong mình một nửa dòng máu quỷ.

Ngoài thành tích nhạc phim, bản thân KPop Demon Hunters cũng đạt nhiều thành tích. Trong tuần đầu ra mắt, phim đã thống trị trên Netflix với 9,2 triệu lượt xem, lọt vào Top 10 của nền tảng này tại tất cả 93 quốc gia và đạt vị trí số 1 tại 33 quốc gia - không chỉ ở châu Á mà cả ở những nước như Pháp, Mexico… Trong tuần thứ hai, KPop Demon Hunters kiếm được thêm 24,2 triệu lượt xem, tăng gấp đôi so với số liệu của tuần đầu tiên.

Theo đó, có vẻ ngoài hạng mục nhạc phim, KPop Demon Hunters cũng hứa hẹn là một trong những ứng cử viên cho giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại các lễ trao giải điện ảnh sắp tới.

Một số bình luận của netizen:

“KPop Demon Hunters mang đến hương vị mới mẻ và táo bạo có thể thay đổi cục diện phim hoạt hình hiện tại.”

“Tôi thực sự hy vọng phim sẽ giành chiến thắng.”

“Tuyệt vời! Bộ phim này là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế nhân vật, lồng tiếng, nhạc phim và sự “sến súa” của phim Hàn Quốc mà tôi thích!”

"Dù biết họ chỉ là hư cấu, nhưng tôi thực sự đã trở thành fan của Huntr/x và Saja Boys."

“Phim này có một điểm hay là tôi có thể giới thiệu nó cho nhiều người không thích KPop nhưng vẫn thích tìm hiểu về KPop.”

“Hiện tại KPop Demon Hunters là phim hoạt hình về văn hóa concert, 'đu idol' yêu thích nhất của tôi. (Xin lỗi Turning Red…)”

“Yeah! Và tôi muốn Golden, Your Idol, cả What It Sounds Like được trình diễn tại lễ trao giải Oscar!”