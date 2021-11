Kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Tăng Thanh Hà ngọt ngào gửi ông xã: "Thật may mắn khi có anh trong cuộc đời này"

HHT - Tăng Thanh Hà khiến netizen xuýt xoa ngưỡng mộ khi khoe những hình ảnh hạnh phúc bên ông xã Louis Nguyễn nhân dịp kỷ niệm 9 năm ngày cả hai về chung một nhà.

Sáng 4/11, Tăng Thanh Hà đã đăng hình ảnh ấm áp, tình tứ bên ông xã Louis Nguyễn để kỷ niệm 9 năm ngày cưới. Cô viết: "12 năm một mối tình. 9 năm chung một mái nhà, gia đình tăng trưởng đúng tiến độ! Thank you for everything you've done for me and our family, we are so blessed to have you! <3 you! Happy 9th wedding anniversary to us!" (tạm dịch: Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em và gia đình nhỏ của chúng ta, thật may mắn khi có anh trong cuộc đời này. <3 anh. Chúc mừng kỷ niệm 9 năm ngày cưới của chúng ta!).

Vào ngày 4/11/2012, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn tổ chức hôn lễ ở một nhà thờ tại Phillippines. Sau khi về làm dâu nhà hào môn, Hà Tăng rút khỏi showbiz để tập trung lo cho gia đình. Cuộc hôn nhân viên mãn của cặp đôi có hai "trái ngọt" là bé Richard và Chloe. Tăng Thanh Hà thường khen ngợi sự tâm lý của chồng, còn Louis Nguyễn cũng rất tự hào mỗi khi khoe vợ trên trang cá nhân, anh khẳng định: "Anh sẽ luôn là fan số một của em".