Lady Gaga có khoảnh khắc đời thường cực đáng yêu tại một quán ăn ở Singapore

HHT - Trước khi tiếp tục thắp sáng sân khấu tại Singapore bằng loạt đêm diễn bùng nổ, Lady Gaga khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện giản dị, đời thường tại một quán ăn địa phương.

Ngày 20/5, Lady Gaga được bắt gặp tại Trung tâm Ẩm thực Maxwell, một trong những khu ẩm thực nổi tiếng của Singapore. Người hâm mộ đã chia sẻ hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc cô thưởng thức các món ăn địa phương, cho thấy sự gần gũi và thân thiện của nữ ca sĩ.

"Lady Gaga đang ở ngay trước mặt bọn tớ, và tớ chỉ muốn chạy đến ôm cô ấy một cái", chủ video chia sẻ trên bài đăng của mình.

Trong video, Lady Gaga ngồi cùng đội ngũ của mình tại bàn số 171, trước quầy bán món nasi lemak cùng một số thức uống địa phương. Trên đường ra về sau bữa ăn, nữ ca sĩ đã ký tặng một fan may mắn chiếc đĩa album Mayhem, khiến người hâm mộ này vô cùng xúc động.

Lady Gaga đang tổ chức chuỗi concert "The Mayhem Ball" tại Sân vận động Quốc gia Singapore vào các ngày 18, 19, 21 và 24 tháng 5 năm 2025. Đây là điểm dừng chân duy nhất của cô tại châu Á trong tour diễn này.

Chương trình được thiết kế như một vở nhạc kịch với 5 hồi, kết hợp giữa các bản hit kinh điển và các ca khúc mới từ album Mayhem. Nữ ca sĩ đã thể hiện sự trân trọng đối với người hâm mộ Singapore khi mang theo quốc kỳ Singapore lên sân khấu.

Ngay sau đêm mở màn concert tại Sân vận động Quốc gia Singapore (18/5), loạt ca khúc của Lady Gaga cũng đã đồng loạt càn quét bảng xếp hạng Spotify Singapore. Nữ ca sĩ hiện diện dày đặc ở mọi vị trí, từ top đầu đến cuối bảng, với tổng cộng hơn 25 ca khúc góp mặt.

Ca khúc chủ đề mới Lady Gaga vươn lên dẫn đầu bảng, kế sau là loạt bản hit từ album Mayhem như Die With A Smile, Abracadabra, Garden of Eden và Perfect Celebrity. Các bản hit cũ cũng đồng loạt “hồi sinh”, gồm Shallow, Alejandro, Poker Face, Born This Way và cả Just Dance đều tăng mạnh thứ hạng.