Lady Gaga lần đầu hợp tác cùng Bruno Mars, chất lượng âm nhạc thế nào?

HHT - Lady Gaga và Bruno Mars vừa chính thức ra mắt ca khúc cùng MV "Die With A Smile" vào trưa 16/8 (theo giờ Việt Nam). Đây là sản phẩm hợp tác đầu tiên của hai nghệ sĩ và là một đĩa đơn độc lập, không thuộc album nào sắp phát hành của cả hai.

Trong video âm nhạc, Lady Gaga và Bruno Mars trình diễn bài hát trên sân khấu cổ điển với đàn guitar và piano. Nam ca sĩ đội mũ cao bồi, trong khi Gaga xuất hiện ấn tượng với kiểu tóc cổ điển cùng trang phục váy ngắn và quần bó đỏ. Die With A Smile là một bản Ballad nhạc đồng quê không quá cầu kỳ nhưng lại rất ấn tượng nhờ giọng hát ngọt ngào và đầy nội lực từ hai nghệ sĩ.

Trong bài đăng thông báo, giọng ca Always Remember Us This Way cho biết ca khúc mà món quà gửi tới người hâm mộ "trong khi các bạn chờ LG7 (kí hiệu cho album tiếp theo của nữ ca sĩ)".

Chia sẻ về sản phẩm này, Lady Gaga tiết lộ: "Tôi đang hoàn thiện album của riêng mình ở Malibu và một đêm, sau một ngày làm việc dài, anh ấy đã đề nghị tôi đến phòng thu để nghe một bản nhạc mà anh ấy đang làm. Khoảng nửa đêm khi tôi đến đó và tôi đã bị choáng ngợp khi nghe những gì anh ấy đang thực hiện. Chúng tôi thức trắng đêm và hoàn thành việc viết và thu âm bài hát".

Lady Gaga và Bruno Mars cho biết cả hai rất tôn trọng lẫn nhau và đã bàn về chuyện hợp tác nhiều lần. "Tài năng của Bruno là không thể diễn tả bằng lời được. Khả năng âm nhạc và tầm nhìn của anh ấy là một đẳng cấp mới. Không ai có thể làm được như anh ấy", Gaga chia sẻ.

Bruno Mars nói thêm: "Được làm việc với Gaga là một vinh dự. Cô ấy là một biểu tượng và đã giúp bài hát này trở nên kỳ diệu. Tôi rất mong chờ mọi người được nghe nó".

Tin đồn về sự hợp tác giữa hai cái tên đình đám làng nhạc đã lan truyền nhiều ngày qua trên mạng xã hội. Sau khi bản nhạc được phát hành, khán giả đã dành nhiều lời khen cho màn hợp tác này và hy vọng ca khúc sẽ mang lại nhiều thành công cho hai nghệ sĩ.