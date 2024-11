Lady Gaga tham gia “Wednesday” mùa 2, phim sẽ có phong cách nhạc kịch?

HHT - Với sự tham gia của Lady Gaga vào mùa 2 của “Wednesday”, nhiều người tò mò về nội dung cũng như phong cách của mùa phim mới. Có phải “Wednesday 2” sẽ được phát triển theo phong cách nhạc kịch?

Trong dàn diễn viên mới gia nhập mùa 2 của Wednesday nổi bật có tên Lady Gaga. Tuy nhiên vai diễn của cô cụ thể là gì thì vẫn đang được giữ bí mật. Không lộ mặt nhưng Lady Gaga đã “lộ giọng” trong mùa 1 của Wednesday ở phân cảnh khi nhân vật Wednesday Addams (Jenna Ortega) khiêu vũ trên nền nhạc ca khúc Bloody Mary của Lady Gaga.

Trước Wednesday 2, Lady Gaga vừa trở lại với Joker: Folie à Deux (Joker 2) cùng Joaquin Phoenix, đáng tiếc là phim không được thành công như Joker phần 1. Trước đó nữa, Lady Gaga đã thử sức ở lĩnh vực diễn xuất khi tham gia một số phim như American Horror Story, A Star Is Born, House of Gucci… Trong số đó, Lady Gaga đã được đề cử giải Viện Hàn Lâm ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất khi đóng cùng Bradley Cooper trong A Star Is Born.

Ngoài diễn xuất, Lady Gaga cũng mang giọng hát thực lực của mình vào phim. Cô đã được đề cử ở hạng mục Ca khúc gốc hay nhất với Shallow của A Star Is Born, Hold My Hand của Top Gun: Maverick… Trong Joker: Folie à Deux, Lady Gaga cũng khoe giọng - dù rằng có một số bộ phận khán giả không thích thú lắm khi phim hát khá nhiều. Do đó, nhiều người tò mò về phong cách của Wednesday 2, có phải phim sẽ phát triển theo hướng nhạc kịch không?

Hiện tại thông tin về mùa 2 của Wednesday vô cùng ít ỏi. Một số nguồn tin tiết lộ Netflix đã cố gắng tạo điều kiện để Lady Gaga có một vai lớn trong mùa 2, nhưng cuối cùng đã không thành công. Do đó, khả năng cao là Lady Gaga chỉ xuất hiện với vai cameo (khách mời) trong Wednesday 2. Có thể Lady Gaga vẫn sẽ khoe kỹ năng ca hát, nhưng khó để cả bộ phim phát triển theo phong cách nhạc kịch.

Mùa 1 của Wednesday ra mắt vào tháng 11/2022, được nhào nặn bởi bàn tay của “đạo diễn quái kiệt” Tim Burton. Ngay lập tức, bộ phim đã trở thành một cú nổ trên Netflix. Không chỉ trở thành bộ phim tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix mà Wednesday còn được đề cử 12 giải Emmy danh giá và giành được 4 giải trong số đó.

Một số bình luận của netizen:

“Thật phấn khích!”

“Lady Gaga và Tim Burton là một cặp đôi hoàn hảo đấy chứ.”

“Tuyệt vời! Phong cách của Lady Gaga vô cùng hợp với phim.”

“Khi phim bị hủy sau mùa 2, chúng ta biết phải đổ lỗi cho ai rồi đó…”

“Hy vọng là họ không hát quá nhiều.”

“Họ có định biến Wednesday thành Mamma Mia không?”

“Xin đừng biến mùa 2 thành một vở nhạc kịch.”