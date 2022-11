Lady Mây - Myra Trần: Debut từ năm 14 tuổi nhưng chưa có hit, "lên mây" tại The Masked Singer

HHT - Đúng như dự đoán của nhiều khán giả, gương mặt ẩn sau bộ mascot Lady Mây chính là nữ ca sĩ trẻ Myra Trần. Vượt qua nhiều cái tên khác, Myra Trần đã giành lấy giải thưởng "Giọng Ca Trẻ Triển Vọng Nhất" cũng như giải 3 chung cuộc.

Myra Trần (Trần Minh Như) là một giọng ca 9X nhận được sự quan tâm của khán giả từ khá sớm khi cô đã bắt đầu tham gia các cuộc thi hát từ nhỏ. Xuất hiện lần đầu tiên trên sóng truyền hình trong cuộc thi X-Factor 2016, Myra Trần là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Nhưng với chất giọng nội lực cùng kĩ thuật chắc chắn, Myra Trần đã xuất sắc trở thành quán quân Nhân Tố Bí Ẩn mùa hai.

Sau 3 năm, cái tên Minh Như tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi tham gia chương trình American Idol - Thần Tượng Âm Nhạc Mỹ 2019. Nữ ca sĩ người Việt duy nhất tại chương trình lọt vào Top 40 cuộc thi. Tuy nhiên đang trên đà sự nghiệp, Myra Trần lựa chọn tập trung cho việc học.

Trong thời gian đó, nữ ca sĩ cũng cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc cá nhân hay các bản cover như Despacito, Em Gái Mưa, Túy Âm nhưng đều không tạo được tiếng vang. Sức hút của giọng ca gen Z cũng ít nhiều phai nhạt trong lòng người hâm mộ.

Tham gia The Masked Singer năm nay, Myra Trần hóa thân vào mascot Lady Mây. Ngay từ những lần đầu lên sóng, Lady Mây đã khiến Ban cố vấn vỡ oà với các nốt cao sáng và cực chắc chắn khi trình diễn ca khúc "huyền thoại" All By Myself hay All The Man That I Need.

Trên các diễn đàn âm nhạc, giọng ca sinh năm 1999 được nhiều khán giả yêu thích bởi chất giọng "khủng" cùng kĩ thuật thanh nhạc điêu luyện. Thậm chí, nhiều người còn suy đoán Lady Mây là Hương Tràm - Quán quân The Voice Vietnam mùa đầu tiên hay Lâm Bảo Ngọc - Á quân The Voice Vietnam 2019 bởi khả năng hát tiếng Anh quá "mượt".

Càng vào sâu hơn, Lady Mây không chỉ là một trong những giọng ca trẻ thực lực của chương trình, mà còn là mascot sở hữu nhiều bản hit nhất. Những ca khúc ballad từng được nữ ca sĩ trình diễn như Như Những Phút Ban Đầu và đặc biệt là Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu đều nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả.

Trong đêm chung kết, Lady Mây đã liên tiếp khoe chất giọng nội lực, kỹ thuật thanh nhạc ngày càng tiến bộ của mình khi hát live liên tiếp các bản hit được khán giả yêu mến trong thời gian qua. Myra Trần cũng kết hợp cùng Vũ trình diễn bài hát Anh Nhớ Ra. Nữ ca sĩ cũng hoà giọng cùng top 3 trình diễn Tôi Đứng Giữa Đồng Hoang.

Không khỏi xúc động sau hành trình dài tại Ca Sĩ Mặt Nạ, Lady Mây - Myra Trần đã có những chia sẻ đầy xúc động khi "5 năm rồi, em không có cơ hội đứng trước khán giả Việt Nam.

Suốt quãng thời gian đó, em đã rất muốn quay trở về Việt Nam sau khi hoàn thiện bản thân mình nhưng vì dịch bệnh nên chưa thực hiện được. Hôm nay là một dấu mốc quá tuyệt vời trong sự nghiệp âm nhạc của Myra Trần sau 10 năm đi hát, khi lâu lắm rồi mới có thể cảm nhận tình yêu thương của các khán giả đến vậy" - Myra Trần chia sẻ sau khi lộ mặt.

Không thể phủ nhận Lady Mây là một trong số ít những ca sĩ trẻ hải ngoại đã có màn comeback khá thành công tại thị trường nhạc Việt. Sắp tới đây, nữ ca sĩ cũng sẽ cho ra mắt single đầu tiên sau khi trở về Việt Nam với tên gọi Tình Yêu Đến Sau. Sau cú "lội ngược dòng" tại The Masked Singer cũng như tài năng âm nhạc của mình, nhiều khán giả kỳ vọng Myra Trần sẽ giữ được sức nóng và toả sáng hơn nữa trong tương lai.