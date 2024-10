Lâm Bảo Ngọc 2 lần xin lỗi Vũ Cát Tường nhưng vẫn bị netizen tố không thành thật

HHT - Vụ lùm xùm hát không xin phép bản quyền giữa ê-kíp Vũ Cát Tường và ca sĩ Lâm Bảo Ngọc tiếp tục căng thẳng. Lâm Bảo Ngọc lần thứ hai lên tiếng xin lỗi, cam kết ngừng hát ca khúc "IF" trên các sân khấu nhưng vẫn bị công ty quản lý cũ chỉ ra thiếu thành thật.

Sau khi bị một tài khoản được cho là của người trong ê-kíp Vũ Cát Tường lên bài ám chỉ việc "hát chùa" ca khúc IF, ngày 8/10, Lâm Bảo Ngọc đã phản hồi trên trang cá nhân của mình, khẳng định rằng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ liên quan tới tác quyền biểu diễn với ca khúc IF. Nữ ca sĩ cũng cho biết đã cố gắng liên hệ với phía Vũ Cát Tường để giải quyết vấn đề nhưng không nhận được phản hồi.

Đến ngày 10/10/2024, công ty Vector Presents - đại diện quản lý của nhạc sĩ Vũ Cát Tường - lên tiếng trình bày chi tiết về sự việc.

Họ khẳng định rằng trong khoảng thời gian từ ngày 7/10 đến trước 20:00 ngày 8/10/2024, không tiếp nhận được bất kỳ liên hệ nào từ phía Lâm Bảo Ngọc. Đồng thời, Vector Presents cũng tuyên bố rõ ràng về quyền sở hữu của ca khúc IF và các ca khúc khác của Vũ Cát Tường, với những thay đổi trong việc quản lý và cấp phép tác quyền từ ngày 8/11/2024.

Tối 11/10, ca sĩ Lâm Bảo Ngọc một lần nữa lên tiếng xin lỗi và cung cấp thông tin liên quan đến vấn đề xin tác quyền biểu diễn. Nữ ca sĩ cũng tuyên bố "xin phép dừng biểu diễn ca khúc 'IF' trên mọi sân khấu, sự kiện... dù có được yêu cầu". Trong bài đăng, Lâm Bảo Ngọc giải thích rằng mình không nắm rõ nội dung trao đổi với ê-kíp Vũ Cát Tường, do việc liên hệ được thực hiện bởi Công ty Giải trí Xin Chào (công ty quản lý cũ) để làm rõ những thông tin chưa chính xác về ca khúc IF.

Ngay sau khi bài đăng của Lâm Bảo Ngọc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, Công ty Giải trí Xin Chào lập tức đăng tải bài viết để đính chính thông tin. Họ chỉ ra những điểm mà nữ ca sĩ công bố không phản ánh đúng sự thật. Theo chia sẻ, công ty chỉ cung cấp số điện thoại của người đại diện tác giả (nhạc sĩ Vũ Cát Tường) cho ê-kíp ca sĩ Lâm Bảo Ngọc, chứ không trực tiếp liên hệ như Lâm Bảo Ngọc đã trình bày.

Khi các thông tin từ các bên đưa ra kèm bằng chứng cụ thể, cộng đồng mạng bắt đầu nghi ngờ về tính chính xác trong "lời xin lỗi chân thành" từ Lâm Bảo Ngọc. Nhiều người thắc mắc khi nữ ca sĩ chỉ hợp tác với công ty quản lý cũ trong một năm, nhưng vụ việc "hát chùa" lại kéo dài nhiều năm trước đó.

Theo cập nhật mới nhất, trong quá trình kiểm tra dữ liệu với Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC), Vector Presents đã phát hiện ngoài ca khúc IF, còn có hai tác phẩm khác của Vũ Cát Tường là Có Người và Góc Ban Công đã được sử dụng tại nhiều tụ điểm ca nhạc có bán vé. Những ca khúc này được ca sĩ trực tiếp biểu diễn nhưng không có xác nhận cấp phép từ VCPMC.

Vụ việc này không chỉ làm dấy lên tranh cãi về vấn đề tác quyền trong ngành âm nhạc mà còn đặt ra câu hỏi về cách ứng xử của các nghệ sĩ trước những cáo buộc công khai. Việc chọn cách giải quyết minh bạch, trực tiếp với các bên liên quan thay vì chia sẻ thông qua mạng xã hội có thể sẽ giúp xử lý vấn đề một cách hiệu quả.