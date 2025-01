Lần đầu có phim điện ảnh, Attack On Titan: The Last Attack hoành tráng cỡ nào?

HHT - Có quá nhiều điều ở phim điện ảnh "Attack On Titan: The Last Attack" khiến cho fan của bộ truyện nổi tiếng này càng thêm sốt ruột chờ ngày được ra rạp xem.

Cho dù Attack On Titan (Đại Chiến Người Khổng Lồ) đã có truyện rồi series anime từ rất lâu nhưng mãi đến bây giờ mới có bản phim chiếu rạp. Attack On Titan: The Last Attack (Đại Chiến Người Khổng Lồ: Lần Tấn Công Cuối Cùng) là phần phim điện ảnh đặc biệt, khép lại hành trình kéo dài hơn một thập kỷ của series anime huyền thoại này.

Bộ phim là sự kết hợp trọn vẹn của hai tập cuối trong The Final Season, đưa khán giả đến với trận chiến cuối đầy khốc liệt giữa Eren Yeager và những người đồng đội cũ. Khi Eren chọn con đường đơn độc để thực hiện lý tưởng tự do của mình thì nhân loại phải đối mặt với sự diệt vong. Mikasa, Armin và những chiến binh còn lại của Liên minh sẽ làm gì để ngăn chặn Eren và cứu lấy thế giới? Những lựa chọn khác biệt, sự phản bội, hy sinh và lòng trung thành sẽ hòa quyện trong cuộc đối đầu căng thẳng và nghẹt thở dài 145 phút.

Đây không chỉ là một trận chiến giữa Titan và con người, mà còn là câu chuyện về niềm tin, lý tưởng, và sự đối lập giữa hai bên của một cuộc chiến. Liệu Eren có đạt được tự do mà cậu hằng khao khát, hay cuối cùng, tình bạn và hy vọng mới là sức mạnh thực sự định đoạt số phận?

Lần đầu tiên được chiếu rạp, phim hoạt hình Attack On Titan được khen có chất lượng hình ảnh và âm thanh vượt trội.Từng phân cảnh chiến đấu, từng cung bậc cảm xúc sẽ trở nên hoành tráng, ấn tượng hơn trên màn ảnh rộng. Chẳng thế mà tập cuối của series anime đã lên sóng hơn một năm trước nhưng Attack On Titan: The Last Attack vẫn khiến người hâm mộ rủ nhau ra rạp.