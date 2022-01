Lần đầu hòa giọng: Mỹ Anh hát live nốt cao, tlinh tự tin bắn rap, HIEUTHUHAI "cool ngầu"

HHT - Mới đây, một sân khấu âm nhạc mở ở khu vực trung tâm Quận 1 đã thu hút đông đảo các bạn trẻ với sự tham gia của bộ ba nghệ sĩ Gen Z đình đám: Ca sĩ Mỹ Anh, rapper tlinh, rapper HIEUTHUHAI.

Mỹ Anh, tlinh, HIEUTHUHAI là bộ 3 nghệ sĩ Gen Z có dịp đứng chung sân khấu trong một chương trình biểu diễn sáng ngày 4/1. Khán giả Việt cũng như một số du khách nước ngoài đã có cơ hội giao lưu với ba nghệ sĩ, thưởng thức màn trình diễn của họ với loạt ca khúc remix cực bắt tai.

HIEUTHUHAI - Mỹ Anh và tlinh hòa giọng trong ca khúc "Real Love".

Tại đây, Mỹ Anh, tlinh, HIEUTHUHAI lần đầu có cơ hội được hòa giọng trong ca khúc Real Love và Thích Quá Rùi Nà. Trong khi Mỹ Anh lên nốt cao "đỉnh của chóp", tlinh xuất hiện với phong thái tự tin thì HIEUTHUHAI lại có phần ngại ngùng trước hai đồng nghiệp xinh đẹp. Trước sự xuất hiện của những gương mặt đình đám, khán giả có mặt tại sự kiện đã không ngừng cổ vũ, reo hò.

Tlinh bắn rap cực phiêu với "Thích quá rồi nà".

HIEUTHUHAI nổi danh từ một cuộc thi rap đình đám năm 2020 với danh hiệu Thí sinh được yêu thích nhất. Anh chàng loạt ca khúc "triệu view" được giới trẻ yêu thích: Bật nhạc lên, Cua, Hẹn gặp em dưới ánh trăng, Nghe như tình yêu...

tlinh là một trong những rapper nữ được yêu thích hàng đầu hiện nay. Cô nàng sở hữu loạt hit được Gen Z "thuộc lòng" như Thích Quá Rùi Nà, Gái Độc Thân, Em Là Châu Báu...

2021 là một năm ngọt ngào của Mỹ Anh với nhiều thành tích ấn tượng. Với chất giọng đẹp và gu âm nhạc cá tính, thời thượng, con gái của ca sĩ Mỹ Linh đã có những màn thể hiện ấn tượng tại The Heroes. Hình ảnh của Mỹ Anh cũng từng được Spotify quốc tế vinh danh ở Quảng trường Thời đại ở Mỹ và cô nàng cũng là đại diện của Việt Nam xuất hiện tại sự kiện Head In The Clouds.