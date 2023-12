Làn Sóng Xanh 2023: tlinh thống lĩnh nhiều hạng mục, album của MCK bất ngờ vắng bóng

HHT - Sau khi giải thưởng Làn Sóng Xanh 2023 công bố các đề cử thuộc 10 hạng mục âm nhạc, fan V-Pop bày tỏ sự quan tâm và bàn luận sôi nổi về giải "Album của năm".

Năm nay, Làn Sóng Xanh chào đón sự thống lĩnh của các giọng ca Gen Z như Tăng Duy Tân, Wren Evans, Phương Mỹ Chi, tlinh, HIEUTHUHAI, Pháo, Double2T, Vũ Phụng Tiên… Trong đó, hạng mục Album của năm rất được người hâm mộ quan tâm. Bởi 2023 là năm V-Pop đón nhận những sản phẩm âm nhạc được kể một cách chuyên nghiệp, có tính sáng tạo và mang đậm tính cá nhân của nghệ sĩ.

Hạng mục Album của năm chính thức gọi tên 5 album: Vũ Trụ Cò Bay của Phương Mỹ Chi, Minh Tinh của Văn Mai Hương, ái của tlinh, Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó của HIEUTHUHAI, LOI CHOI của Wren Evans. Các sản phẩm kể trên đều lột tả những câu chuyện âm nhạc thú vị cũng như bản sắc của các "chủ nhân Gen Z".

Phương Mỹ Chi đã có 1 năm thành công với album Vũ Trụ Cò Bay khi được đề cử ở 7 hạng mục của Làn Sóng Xanh. Nữ rapper tlinh cũng thắng lớn khi được đề cử ở 5 hạng mục: Nữ ca sĩ của năm, Album của năm, Ca khúc của năm, Hòa âm phối khí, Nhà sản xuất âm nhạc của năm (dành cho 2pillz). Tương tự, HIEUTHUHAI cũng được xướng tên ở 3 hạng mục: Nam ca sĩ của năm, Album của năm và Hòa âm phối khí.

Tuy nhiên, hạng mục Album của năm cũng khiến người yêu nhạc bất ngờ khi album Đánh Đổi của Obito và album 99% của MCK không được gọi tên. Đánh Đổi cho thấy bước chuyển mình của Obito từ những bản tình ca dễ thương sang những gam màu trưởng thành, có phần "tăm tối" hơn. Trong đó, Tell The Kids I Love Them là bản hit nhận được nhiều lượt "replay" từ khán giả.

Còn với album 99%, MCK tiếp tục phát triển tính táo bạo trong âm nhạc qua 16 ca khúc, bao gồm cả cũ và mới. Hai bản hit chiếm spotlight là Chìm Sâu và Tại Vì Sao. Các bài hát tập trung khai thác chủ đề tình yêu ở nhiều cung bậc, không gian khác nhau.

Cư dân mạng bình luận: "Thấy tiếc cho album Đánh Đổi của Obito quá nhưng các đề cử còn lại cũng rất xứng đáng", "Cứ nghĩ MCK và Obito chắc chắn sẽ được gọi tên ở hạng mục Album của năm", "Dù sao các album còn lại của hạng mục đều xứng đáng nếu xét về lượt nghe hoặc số lượng album bán ra"...

Đối với hạng mục này, khán giả yêu nhạc đang rất tò mò liệu ai sẽ người chiến thắng. Ngoài ra, người hâm mộ cũng kì vọng chủ nhân của Album của năm phải là một cái tên xứng đáng và mang tính thuyết phục cao. Kết quả sẽ được hé mở tại Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2023 diễn ra vào ngày 24/1/2024 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).