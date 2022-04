"Lấy vía" anh cả Brooklyn, cậu hai Romeo Beckham sắp kết hôn với bạn gái sinh năm 2002?

HHT - Trong khi các "fan cuồng Marvel" đang háo hức chờ ngày "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ra rạp thì tại Ả Rập Xê-út, bộ phim đã không qua được khâu kiểm duyệt và bị cấm chiếu vì giới thiệu tới khán giả nữ anh hùng Miss America - một nhân vật nổi tiếng thuộc cộng đồng LGBTQ+ của vũ trụ Marvel.