Lee Yi Kyung vui mừng khi tái ngộ bạn gái cũ, fan nghi vấn "nối lại tình xưa"

HHT - Công khai nhắc tới người yêu cũ là chuyện rất hiếm khi xảy ra trong giới giải trí, nhưng Lee Yi Kyung lại thoải mái chỉ đích danh và còn bày tỏ sự biết ơn, vui mừng khi gặp lại cô. Vậy cô gái đó là ai? Và đây có phải là tín hiệu anh còn nhớ thương và mong quay lại với tình xưa?

Nam diễn viên Lee Yi Kyung đảm nhận vai Park Min Hwan trong Marry My Husband đã nhận được giải thưởng "Excellence Award" (mảng nam diễn viên truyền hình) tại APAN Star Awards 2024. Bài phát biểu của anh chiếm spotlight khi Lee Yi Kyung đã nhắc đến bạn gái cũ Jung In Sun.

"Ở đây có một người mà tôi không nghĩ mình có thể gặp lại. Đối với những người đã biết, các bạn sẽ hiểu, cảm ơn ban tổ chức đã giúp tôi gặp lại Jung In Sun. Chúc mừng em đã nhận được giải nhé".

Jung In Sun sinh năm 1991, bắt đầu chạm ngõ diễn xuất từ khi 5 tuổi. Ít ai nhận ra cô là sao nhí đóng vai cung nữ Boon Yi trong bộ phim Nàng Dae Jang Geum. Cô sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ, đa thể loại. Vào năm 2002, Jung In Sun lần đầu tiên ra mắt màn ảnh rộng với The Beauty in Dream trong vai Yoo Mi.

Nếu thuở nhỏ, Jung In Sun là diễn viên nhí nổi bật thì khi trưởng thành, cô nhận ít vai hơn và danh tiếng khá nhạt nhòa trong mắt công chúng. Tại APAN Star Awards 2024, Jung In Sun giành được giải thưởng "Nữ diễn viên phim ngắn/chiếu mạng (web-drama) xuất sắc nhất" với Grand Shining Hotel.

Lee Yi Kyung và Jung In Sun từng cùng tham gia bộ phim Nhà trọ Waikiki. Dù cặp đôi không có loveline trong dự án, thế nhưng Lee Yi Kyung và Jung In Sun đã hẹn hò từ trước đó được 1 năm. Cả hai giữ bí mật mối quan hệ, tập trung nghiên cứu nhân vật của mình. Nhưng tin đồn vẫn nổ ra buộc cả hai phải công khai vào tháng 4/2018. Chỉ 2 tháng sau, Yi Kyung và In Sun tuyên bố đã chia tay vì lịch trình bận rộn.

Các ngôi sao thường ít đề cập tới chuyện tình cảm trước truyền thông, nhất là "tình cũ" để tránh gây tranh cãi, hiểu lầm không cần thiết. Nhưng Lee Yi Kyung lại vui cười, chúc mừng và bày tỏ niềm vui khi gặp lại Jung In Sun khiến nhiều cư dân mạng nghi ngờ anh đang "bắn tín hiệu" muốn nối lại tình xưa với cô.