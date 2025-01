Leonardo DiCaprio và nhiều sao Hollywood mất nhà trong vụ cháy ở Los Angeles

HHT - Vụ cháy rừng ở Los Angeles (Mỹ) đã thiêu rụi nhà của nhiều người nổi tiếng và ngôi sao Hollywood như Leonardo DiCaprio, Adam Brody, Tom Hanks, Mandy Moore, Paris Hilton…

Vụ cháy rừng diễn ra ở Los Angeles (Mỹ) đã thiêu rụi gần 2000 công trình, chủ yếu là nhà ở. Các con số này dự kiến sẽ còn tăng khi các đám cháy mới bùng lên. Hơn 130 ngàn người đã phải sơ tán và chờ đợi tin tức xem liệu căn nhà của họ có “sống sót” qua đám cháy hay không.

Các đám cháy bùng phát trong vụ cháy rừng ở Los Angeles đã thiêu rụi nhà của nhiều người nổi tiếng, các ngôi sao Hollywood sinh sống ở đây và xung quanh. Đám cháy lớn nhất đã gần như thiêu rụi Pacific Palisades, một khu phố đẹp như tranh vẽ nằm giữa các thị trấn bãi biển Santa Monica và Malibu, nơi sinh sống của nhiều ngôi sao phim ảnh và ca nhạc.

Gia đình Billy Crystal (When Harry Met Sally) đã mất ngôi nhà mà họ đã sống trong 45 năm. Nam diễn viên cho biết ông rất đau lòng khi mất đi ngôi nhà đã nuôi dạy con và các cháu, với từng góc của ngôi nhà đều tràn ngập tình yêu và kỷ niệm đẹp. “Tất nhiên là chúng tôi rất đau lòng nhưng với tình yêu thương của con cái và bạn bè, chúng tôi sẽ vượt qua được điều này.”

Nữ ca sĩ và diễn viên Mandy Moore (A Walk To Remember) chia sẻ: “Trường học của các con tôi đã không còn. Các nhà hàng yêu thích của chúng tôi đã bị san phẳng. Rất nhiều bạn bè và người thân cũng đã mất tất cả”. Mandy Moore thừa nhận sự việc khiến cô bị sốc nhưng cô và mọi người ở đây sẽ cùng nhau xây dựng lại nơi đây.

Ngôi nhà của cặp vợ chồng ngôi sao Adam Brody (Nobody Wants This) và Leighton Meester (Gossip Girl) cũng đã bị lửa thiêu rụi. Chỉ mới vài ngày trước, cặp đôi vừa cùng nhau xuất hiện ở giải Quả Cầu Vàng 2025 và chúc mừng Adam Brody nhận được đề cử thì nay đã phải đối mặt với việc mất nhà.

Paris Hilton đã đăng một đoạn video tin tức lên Instagram và cho biết trong video có cảnh ngôi nhà ở Malibu của cô bị phá hủy. Paris Hilton chia sẻ ngôi nhà này là nơi có nhiều kỷ niệm quý giá với cô.

Nam diễn viên Cary Elwes (The Princess Bride) đã viết lên Instagram rằng ngôi nhà của gia đình ông đã bị thiêu rụi trong vụ cháy. “Thật đáng buồn là chúng tôi đã mất nhà nhưng chúng tôi biết ơn vì đã sống sót sau vụ cháy thực sự tàn khốc này”.

Danh sách các diễn viên Hollywood mất nhà trong vụ cháy rừng ở Los Angeles còn có: Leonardo DiCaprio (Titanic), Chris Pratt (Guardians of The Galaxy), Ben Affleck (Gone Girl), Tom Hanks (Forrest Gump), Anthony Hopkins (Sự Im Lặng Của Bầy Cừu), Miles Teller (Top Gun: Maverick), James Woods (Hercules), Jamie Lee Curtis (Freaky Friday)...

Vụ cháy rừng cũng đã làm gián đoạn mùa giải thưởng thường niên của Hollywood. Một số lễ trao giải được lên kế hoạch diễn ra cuối tuần này đã bị hoãn lại như giải AFI, giải Critics Choice… Đề cử Oscar cũng bị hoãn lại và dời lịch hai ngày, lịch mới là vào ngày 19/1.

Ngọn lửa đã thiêu rụi một phần trường trung học Palisades Charter, nơi đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm của Hollwood như Carrie (1976), Freaky Friday (2003), loạt phim Teen Wolf… Việc sản xuất một số phim truyền hình như Grey’s Anatomy đã bị dừng lại và một số buổi ra mắt phim đã bị hủy bỏ. Chính quyền thành phố cũng đã chặn quyền tiếp cận của công chúng đối với biển hiệu Hollywood nổi tiếng trên những ngọn đồi phía trên Los Angeles.