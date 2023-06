Let's On Air Award 2023: Giới trẻ đi tìm câu trả lời cho đam mê của chính mình

"Let’s On Air 2023" là chiến dịch thường niên của nhóm truyền thông sinh viên S Communications. Với sứ mệnh đồng hành cùng giới trẻ mang đến góc nhìn đa dạng về xã hội và con người thông qua truyền thông tích cực, đối tượng hướng đến của chiến dịch là các bạn trẻ từ 18 - 25 tuổi.

Let's On Air 2023 "khai pháo" với chủ để Pathsion - Đời Xê Dịch, Mình Đam Mê. Xuyên suốt chiến dịch, các bạn trẻ có cơ hội được khai phá, truyền cảm hứng để sống trọn từng phút giây với đam mê của riêng mình, cất tiếng nói về đam mê trong quá trình họ trưởng thành và trải nghiệm. Đêm sự kiện Let’s On Air Award chính là nơi hội tụ những lời trải lòng sâu lắng nhất ở 3 hạng mục Photo Story, Social Video và Graphic Design.

Đêm trao giải đã vinh danh Top 3 bài dự thi xuất sắc nhất và chọn ra sản phẩm giành chiến thắng ở các hạng mục. Ở hạng mục Photo Story, tác phẩm Behind The “Scenes” của nhóm tác giả 121212 đã xuất sắc đứng ở vị trí đầu tiên. Tác phẩm giành chiến thắng ở hạng mục Social Video là Vẫy Vùng của tác giả Nguyễn Thị Kiều Anh. Bài dự thi HOW’S YOUR DRAGON của sinh viên Đào Mạnh Khang giành chiến thắng thuyết phục ở hạng mục Graphic Design.

Chiếm trọn tình cảm của khán giả và ban giám khảo bằng thước phim nhẹ nhàng, nên thơ, và lời thoại sâu sắc, Vẫy Vùng được đánh giá là sản phẩm ấn tượng nhất. Tác phẩm là phim ngắn bắt đầu từ câu hỏi vu vơ “nếu đam mê là thứ gì đó hữu hình, thì nó sẽ là gì?”. Với tác giả Kiều Anh, đam mê như một dòng chảy của nước: Đôi lúc nhẹ nhàng, có khi mạnh mẽ, rồi cũng có lúc vỡ tan. Nhưng đam mê vẫn luôn ở đó, như một vòng tuần hoàn vô tận.

Vẫy Vùng truyền tải câu chuyện nhẹ nhàng, kết hợp cân bằng giữa đối thoại của hai người bạn trẻ, những tạp âm bình dị, âm nhạc và góc ảnh nghệ thuật nhằm đặc tả chuyển biến tâm lý nhân vật. Thông điệp được gửi gắm qua lời bộc bạch của nhân vật khi mong được thỏa sức “vẫy vùng” giữa dòng chảy đam mê như chú cá nhỏ. Bởi “cá... thì cũng cần được mở mang”.