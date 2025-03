Liên Bỉnh Phát được netizen xứ Trung khen nức nở cả ngoại hình lẫn diễn xuất

HHT - Góp mặt trong phim "Bác Sĩ Tha Hương", "anh tài" Liên Bỉnh Phát ghi điểm trong mắt khán giả xứ Trung về cả ngoại hình lẫn diễn xuất.

Những ngày qua, bộ phim Bác Sĩ Tha Hương do Liên Bỉnh Phát và Trương Quân Ninh hợp tác nhận về phản hồi tích cực từ khán giả. Trong phim, Liên Bỉnh Phát vào vai một bác sĩ tài hoa ở Việt Nam nhưng vì hoàn cảnh khó khăn phải sang Đài Loan (Trung Quốc) chăm sóc mẹ bị bệnh nặng.

Với câu chuyện kể về những góc khuất của nghề bác sĩ và cuộc sống mưu sinh nơi xứ người, kịch bản phim được đánh giá "đậm đà", cài cắm nhiều tình tiết gay cấn lôi cuốn người xem. Trên trang Douban - trang chấm điểm, đánh giá phim ảnh tại Trung Quốc, Bác Sĩ Tha Hươngnhận về hàng ngàn bình chọn "5 sao", đạt 8.0/10 điểm. Sau gần một tháng với 6 tập lên sóng, nam diễn viên Liên Bỉnh Phát được netizen xứ Trung dành tặng "cơn mưa lời khen".

Nhiều ý kiến cho rằng Liên Bỉnh Phát hội tụ nét đẹp lãng tử, trải đời đậm chất điện ảnh của diễn viên Lương Triều Vỹ và Trương Chấn. Đây cũng là yếu tố giúp nam diễn viên lột tả được nỗi cùng cực, đầy tâm sự của nhân vật khi lăn lộn, bươn chải nơi xứ người. Liên Bỉnh Phát cũng được khen ngợi về lối diễn xuất tự nhiên với ánh mắt biết nói. Một bình luận trên Douban nhận xét: "Liên Bỉnh Phát cầm dao phẫu thuật rất thành thục, anh ấy có tập luyện trước không".

Khán giả Việt cũng trầm trồ về dự án phim mới của Liên Bỉnh Phát: "Phim hay lắm, mỗi tập đều kịch tính, phim truyền hình mà xem đã mắt không thua gì điện ảnh". Bên cạnh trau chuốt, đầu tư về diễn xuất, xây dựng hình ảnh nhân vật, Liên Bỉnh Phát cho biết phải "vượt chông gai" về rào cản ngôn ngữ, bởi các diễn viên phải thoại bằng tiếng Anh và tiếng Trung khoảng 90%.

Liên Bỉnh Phát là một diễn viên "tay ngang", tham gia hoạt động nghệ thuật khá muộn bởi trước đó anh từng làm công việc liên quan đến du lịch. Năm 2018, Liên Bỉnh Phát góp mặt trong dự án phim điện ảnh đầu tay Song Lang, sau đó là Quý Cô Thừa Kế, Ngôi Nhà Bươm Bướm, Điên Tối. Năm 2021, anh "xuất ngoại", đóng phim Come And Go nhưng chỉ phát hành tại Nhật Bản. Bên cạnh diễn xuất, nam diễn viên sinh năm 1990 còn tham gia một số chương trình truyền hình thực tế như: Running Man Vietnam, 2 Ngày 1 Đêm, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai...