Liz Kim Cương vắng mặt trong chương trình Em Xinh "Say Hi", do nhà sản xuất "mập mờ"?

HHT - Mới đây, quản lý của Liz Kim Cương vừa chia sẻ lý do nữ ca sĩ vắng mặt tại Em Xinh "Say Hi" khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Sau khi Em Xinh "Say Hi" công bố dàn nghệ sĩ nữ, nhiều khán giả theo dõi chương trình từ những ngày đầu bày tỏ sự hụt hẫng khi vắng bóng một số nghệ sĩ được cho là "chắc suất" tham gia như Liz Kim Cương, tlinh, Vũ Phụng Tiên.

Bởi lẽ, trong đêm Chung kết Anh Trai "Say Hi", MC Trấn Thành đã "úp mở" công bố mùa hè năm 2025 sẽ có chương trình cùng format dành cho nghệ sĩ nữ, ca khúc chủ đề The Stars cũng được trình diễn với phiên bản nữ. Trên sân khấu, nam MC giới thiệu dàn nghệ sĩ trình diễn gồm Juky San, Pháo, Mỹ Mỹ, 52Hz, Liz Kim Cương với danh xưng là "những em xinh say hi".

Hay đối với tlinh, nữ rapper từng làm khách mời hỗ trợ các "anh trai" ở Live stage 3 ATSH. Trong khi các các nữ ca sĩ khách mời khác như Orange, Lâm Bảo Ngọc, Vũ Thảo My, LyLy, Bảo Anh đều xuất hiện trong Em Xinh "Say Hi" thì tlinh lại "im hơi lặng tiếng". Tương tự, Vũ Phụng Tiên được công bố là "em xinh" khi tham gia Sóng 25, trình diễn ca khúc Thắp Sáng Nơi Em cùng dàn "anh trai" và LyLy, Danmy, Juky San. Dẫu vậy, cô lại mất hút trong đội hình chính thức.

Trước những lời hỏi thăm, thắc mắc của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả về sự vắng mặt của Liz Kim Cương, mới đây quản lý của nữ ca sĩ đã có những chia sẻ.

Trên trang cá nhân, anh quản lý viết: "Mặc dù trước đây chương trình và team Liz đã họp với nhau rồi nhưng chương trình vẫn chưa có câu trả lời chính xác là có mời Liz tham gia hay không. Sau nhiều lần team mình hỏi thăm lại tình hình nhưng chương trình chưa có xác nhận". Anh quản lý nói thêm đến ngày công bố 30 nghệ sĩ không có Liz Kim Cương thì chính xác là nữ ca sĩ không tham gia, "có thể do chưa phù hợp về tiêu chí, hoặc do duyên phận chưa đến thôi".

Bài đăng của anh quản lý sau đó đã được nữ ca sĩ chia sẻ lại trên Story cá nhân, hẹn gặp khán giả ở một chương trình khác. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối, đồng thời trách móc phía ê-kíp chương trình làm việc "mập mờ", không đưa câu trả lời thỏa đáng cho nghệ sĩ.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng có thể sau khi làm việc, nhà sản xuất và nghệ sĩ chưa thể tìm được điểm chung để đồng hành trong chương trình. Đây cũng không phải lần đầu xảy ra trường hợp này, khi chương trình Ânh Trai Say Hi được giới thiệu, phát hành ca khúc Laviu cũng có nhiều nghệ sĩ như Ngô Kiến Huy, Vương Anh Tú, Hoàng Hải, OgeNus góp giọng nhưng cuối cùng họ không tham gia. Netizen dự đoán các nữ ca sĩ từng được giới thiệu nhưng vắng mặt có thể sẽ tham gia các chương trình khác có cùng đơn vị sản xuất như việc Hoàng Hải, OgeNus cùng xuất hiện tại Our Song Vietnam.