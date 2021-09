Lộ diện ngành học lấy điểm chuẩn tuyệt đối 30/30, hóa ra vẫn là ngôi trường này ở Hà Nội!

HHT - Mới đây, các trường đại học lần lượt công bố điểm trúng tuyển theo hình thức xét điểm thi Tốt nghiệp THPT 2021. Đáng chú ý, đã xuất hiện ngành học lấy điểm chuẩn tuyệt đối 30/30 điểm.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, năm nay tuyển sinh 1650 chỉ tiêu cho 31 ngành đào tạo, không thay đổi nhiều so với năm ngoái. Số lượng các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1,2,3 về cơ bản cũng không có sự khác biệt so với mọi năm.

Trước đó, dựa trên phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, phía nhà trường dự đoán điểm trung bình các môn thi không quá khác biệt so với năm 2020. Chỉ có điểm trung bình môn tiếng Anh nhỉnh hơn và điểm trung bình môn Lịch sử thấp hơn một chút so với năm ngoái. Nhìn chung phổ điểm có sự xê dịch không đáng kể so với năm 2020.

Mới đây, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã công bố điểm chuẩn năm 2021 theo phương thức xét điểm thi Tốt nghiệp THPT, cụ thể như sau:

Cụ thể, Ngành Đông Phương học lấy điểm chuẩn là 29,8 tổ hợp C00. Đặc biệt, ngành Hàn Quốc học là 30 điểm/30 điểm đối với tổ hợp C00 - đây cũng là mức điểm chuẩn năm ngoái của ngành này.