Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin chi tiết về lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 của học sinh

HHT - Thông tin về lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 được Sở GD&ĐT Hà Nội gửi tới các Phòng GD&ĐT, các đơn vị, nhà trường trên địa bàn thành phố.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5) nên tổng số ngày nghỉ là 5 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5 và sẽ làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5.

Hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội cũng nêu rõ, các đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, có thể hiểu rằng, học sinh Mầm non và cấp Tiểu học sẽ được nghỉ liền 5 ngày (hoán đổi thứ Hai ngày 29/4 sang thứ Bảy ngày 4/5). Học sinh cấp THCS, THPT tại các trường vẫn học ngày thứ Bảy sẽ được nghỉ liền 4 ngày (lịch hoán đổi do cơ sở giáo dục sắp xếp, lên kế hoạch).

Sở GD&ĐT đề nghị, ngoài việc treo cờ Tổ quốc tại trường học, các nhà trường thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của thành phố; duy trì công tác ứng trực sẵn sàng triển khai các phương án, nhiệm vụ được phân công của thành phố và của ngành.

Trong thời gian nghỉ lễ, các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc trực và bảo vệ; phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ...; tuyên truyền, giáo dục, triển khai đến học sinh về thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Đặc biệt, các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, thường xuyên nắm tình hình, kịp thời báo cáo những vấn đề đột xuất, phát sinh về Sở để có hướng giải quyết kịp thời.

Sau dịp nghỉ lễ, các đơn vị cần ổn định ngay nền nếp, đảm bảo các hoạt động của đơn vị, trường học đúng kế hoạch theo quy định và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo.