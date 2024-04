Teen 2K9 chọn nguyện vọng lớp 10: Tiền bối gỡ rối để chọn trường "đúng và trúng"

Diễn ra từ ngày 24 - 27/4, Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” gồm chuỗi các hoạt động thăm, tặng quà, tri ân các gia đình cựu chiến sĩ Điện Biên, thương - bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

HHT - Mới đây, Công an TP Hải Phòng đã thông tin về lời khai của nam thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái rồi chôn trong vườn tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương.