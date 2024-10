Lộ Trình Học Tiếng Anh: Giúp bạn tăng phản xạ ngôn ngữ bằng cách tự đặt câu hỏi

HHT - Có nhiều nguyên nhân khiến người học mất gốc tiếng Anh: Phương pháp học chưa đúng, bị “hổng” kiến thức cơ bản, lâu không sử dụng, ôn luyện,… Dù vấn đề của bạn là gì, hãy chính thức bắt đầu lại hành trình của mình theo cách hoàn toàn mới mẻ - tăng phản xạ tiếng Anh bằng cách tự đặt câu hỏi.

Cuốn sáchLộ Trình Học Tiếng Anh - The English Journey do Zenbooks phát hành không hứa hẹn giúp bạn đạt bước tiến vượt bậc sau vài tuần học, mà sẽ hướng dẫn teen đi từ kiến thức cơ bản nhất. Để khi có nền chắc, bạn sẽ tự tin và có thêm động lực khám phá ngôn ngữ.

Theo các chuyên gia ngôn ngữ, việc tự đặt câu hỏi và trả lời bằng tiếng Anh liên tục sẽ giúp người học hình thành khả năng tự phản xạ. Sau một thời gian, ngôn ngữ sẽ đi sâu vào tiềm thức tự nhiên và bạn có thể suy nghĩ bằng tiếng Anh trong mọi tình huống.

Với The English Journey, teen sẽ bắt đầu hành trình bằng cách đặt câu hỏi liên tục từ dễ đến khó cho đến khi về đích. Song song đó, bạn sẽ được học thêm từ vựng theo chủ đề và các thì cơ bản. Đây là cách học theo phương pháp step-by-step, hiệu quả cho người mất gốc tiếng Anh.

Nếu như bạn có thể dễ dàng nói “I have a brother” hoặc “I have a sister and two brothers” trong vòng vài giây, nhưng lại mất nhiều thời gian đặt câu hỏi “How many brothers and sisters do you have?”, thì cuốn sách này sẽ giúp bạn khắc phục điều đó và hơn thế nữa.

Chinh phục hết các bài tập trong The English Journey đồng nghĩa bạn đã tập đặt hơn 500 câu hỏi và trả lời, tương đương khoá học 2 tháng trong một lớp mất gốc ở trung tâm nhưng với “hầu bao” tiết kiệm hơn.

Thông qua 4 chương sách là 4 chặng trong lộ trình học tiếng Anh, bạn có thể ghi nhớ và nắm vững đầy đủ những kiến thức cần thiết gồm: Từ loại (danh từ, tính từ, động từ, đại từ); các thì căn bản; câu hỏi có/không (Yes/ No Question) và câu hỏi gợi mở (Wh- Question).

Ngoài ra, tác giả còn bổ sung các bài tập ứng dụng để người học ghi nhớ từ vựng và tự thực hành viết câu theo chủ đề vừa học.

Tất cả đều được trình bày gần gũi, đi kèm những hình minh họa vui nhộn giúp bạn thoải mái kể ôn luyện các bài học cũ hay tiếp thu kiến thức mới. Bên cạnh đó, sách còn bao gồm bộ video đầy đủ các phần trong sách, teen có thể sử dụng song song để có trải nghiệm như đang học với giáo viên trong một lớp học tiếng Anh.

